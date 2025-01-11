SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Hi use razor account Yo
Cheuk Yin Choy

Hi use razor account Yo

Cheuk Yin Choy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
54 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 139%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 081
Gewinntrades:
2 408 (59.00%)
Verlusttrades:
1 673 (40.99%)
Bester Trade:
432.36 USD
Schlechtester Trade:
-339.06 USD
Bruttoprofit:
21 145.86 USD (792 780 pips)
Bruttoverlust:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (31.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
441.56 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
96.07%
Max deposit load:
24.26%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
13.39
Long-Positionen:
1 721 (42.17%)
Short-Positionen:
2 360 (57.83%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-93.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-345.13 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.80%
Jahresprognose:
33.96%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
512.99 USD (6.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.67% (345.13 USD)
Kapital:
58.75% (3 036.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 817
NZDUSD 817
EURJPY 816
USDJPY 816
AUDUSD 814
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
NZDUSD -540
EURJPY 2.8K
USDJPY 4.1K
AUDUSD -644
BTCUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 31K
NZDUSD -26K
EURJPY 94K
USDJPY 139K
AUDUSD -20K
BTCUSD -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +432.36 USD
Schlechtester Trade: -339 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -93.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
noch 21 ...
at least 5000 USD, thx
Keine Bewertungen
2026.01.04 22:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.11 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Hi use razor account Yo
100 USD pro Monat
139%
0
0
USD
8K
USD
54
99%
4 081
59%
96%
1.48
1.68
USD
59%
1:500
