SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Hi use razor account Yo
Cheuk Yin Choy

Hi use razor account Yo

Cheuk Yin Choy
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 89%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 237
Bénéfice trades:
1 871 (57.80%)
Perte trades:
1 366 (42.20%)
Meilleure transaction:
432.36 USD
Pire transaction:
-230.23 USD
Bénéfice brut:
15 083.44 USD (632 092 pips)
Perte brute:
-10 630.63 USD (474 851 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (7.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
441.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
99.36%
Charge de dépôt maximale:
24.26%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.68
Longs trades:
1 343 (41.49%)
Courts trades:
1 894 (58.51%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
1.38 USD
Bénéfice moyen:
8.06 USD
Perte moyenne:
-7.78 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-93.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-345.13 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.23%
Prévision annuelle:
39.19%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
512.99 USD (6.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.67% (345.13 USD)
Par fonds propres:
58.75% (3 036.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 648
USDJPY 648
NZDUSD 648
EURJPY 647
AUDUSD 645
BTCUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.9K
USDJPY 3.4K
NZDUSD -1.2K
EURJPY 1.6K
AUDUSD -1.2K
BTCUSD -14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 34K
USDJPY 119K
NZDUSD -32K
EURJPY 69K
AUDUSD -27K
BTCUSD -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +432.36 USD
Pire transaction: -230 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +7.53 USD
Perte consécutive maximale: -93.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 12
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
at least 5000 USD, thx
Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.11 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.11 12:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.