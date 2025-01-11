- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 081
Прибыльных трейдов:
2 408 (59.00%)
Убыточных трейдов:
1 673 (40.99%)
Лучший трейд:
432.36 USD
Худший трейд:
-339.06 USD
Общая прибыль:
21 145.86 USD (792 780 pips)
Общий убыток:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (31.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
441.56 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.07%
Макс. загрузка депозита:
24.26%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.39
Длинных трейдов:
1 721 (42.17%)
Коротких трейдов:
2 360 (57.83%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-8.53 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-93.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-345.13 USD (5)
Прирост в месяц:
2.80%
Годовой прогноз:
33.96%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
512.99 USD (6.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.67% (345.13 USD)
По эквити:
58.75% (3 036.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|817
|NZDUSD
|817
|EURJPY
|816
|USDJPY
|816
|AUDUSD
|814
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-540
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-644
|BTCUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|31K
|NZDUSD
|-26K
|EURJPY
|94K
|USDJPY
|139K
|AUDUSD
|-20K
|BTCUSD
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +432.36 USD
Худший трейд: -339 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +31.39 USD
Макс. убыток в серии: -93.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.57 × 7
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
at least 5000 USD, thx
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
139%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
54
99%
4 081
59%
96%
1.48
1.68
USD
USD
59%
1:500