Cheuk Yin Choy

Hi use razor account Yo

Cheuk Yin Choy
0 comentários
Confiabilidade
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 139%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 081
Negociações com lucro:
2 408 (59.00%)
Negociações com perda:
1 673 (40.99%)
Melhor negociação:
432.36 USD
Pior negociação:
-339.06 USD
Lucro bruto:
21 145.86 USD (792 780 pips)
Perda bruta:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (31.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
441.56 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
96.07%
Depósito máximo carregado:
24.26%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.39
Negociações longas:
1 721 (42.17%)
Negociações curtas:
2 360 (57.83%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
8.78 USD
Perda média:
-8.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-93.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-345.13 USD (5)
Crescimento mensal:
2.80%
Previsão anual:
33.96%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
512.99 USD (6.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.67% (345.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.75% (3 036.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 817
NZDUSD 817
EURJPY 816
USDJPY 816
AUDUSD 814
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.2K
NZDUSD -540
EURJPY 2.8K
USDJPY 4.1K
AUDUSD -644
BTCUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 31K
NZDUSD -26K
EURJPY 94K
USDJPY 139K
AUDUSD -20K
BTCUSD -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +432.36 USD
Pior negociação: -339 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +31.39 USD
Máxima perda consecutiva: -93.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
21 mais ...
at least 5000 USD, thx
Sem comentários
2026.01.04 22:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.11 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
