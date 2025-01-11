리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 FBS-Real-12 0.00 × 19 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 2 VantageInternational-Demo 0.00 × 77 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 38 Pepperstone-Edge08 0.00 × 241 Exness-Real17 0.00 × 203 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 89 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 3 Weltrade-Live 0.11 × 377 ICMarketsSC-Live20 0.40 × 5 TickmillUK-Live03 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.53 × 36 Pepperstone-Edge12 0.68 × 369 GoMarkets-Real 10 1.50 × 8 TradeMaxGlobal-Demo 1.57 × 7 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarkets-Live22 2.29 × 41 GlobalPrime-Live 2.80 × 5 21 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오