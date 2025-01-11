- 자본
- 축소
트레이드:
4 081
이익 거래:
2 408 (59.00%)
손실 거래:
1 673 (40.99%)
최고의 거래:
432.36 USD
최악의 거래:
-339.06 USD
총 수익:
21 145.86 USD (792 780 pips)
총 손실:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
연속 최대 이익:
17 (31.39 USD)
연속 최대 이익:
441.56 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.07%
최대 입금량:
24.26%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
13.39
롱(주식매수):
1 721 (42.17%)
숏(주식차입매도):
2 360 (57.83%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
8.78 USD
평균 손실:
-8.53 USD
연속 최대 손실:
18 (-93.99 USD)
연속 최대 손실:
-345.13 USD (5)
월별 성장률:
2.72%
연간 예측:
33.96%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
512.99 USD (6.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.67% (345.13 USD)
자본금별:
58.75% (3 036.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|817
|NZDUSD
|817
|EURJPY
|816
|USDJPY
|816
|AUDUSD
|814
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.2K
|NZDUSD
|-540
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|4.1K
|AUDUSD
|-644
|BTCUSD
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|31K
|NZDUSD
|-26K
|EURJPY
|94K
|USDJPY
|139K
|AUDUSD
|-20K
|BTCUSD
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +432.36 USD
최악의 거래: -339 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +31.39 USD
연속 최대 손실: -93.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.57 × 7
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
at least 5000 USD, thx
