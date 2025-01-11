시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Hi use razor account Yo
Cheuk Yin Choy

Hi use razor account Yo

Cheuk Yin Choy
0 리뷰
안정성
54
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 139%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 081
이익 거래:
2 408 (59.00%)
손실 거래:
1 673 (40.99%)
최고의 거래:
432.36 USD
최악의 거래:
-339.06 USD
총 수익:
21 145.86 USD (792 780 pips)
총 손실:
-14 278.74 USD (580 198 pips)
연속 최대 이익:
17 (31.39 USD)
연속 최대 이익:
441.56 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
96.07%
최대 입금량:
24.26%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
45
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
13.39
롱(주식매수):
1 721 (42.17%)
숏(주식차입매도):
2 360 (57.83%)
수익 요인:
1.48
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
8.78 USD
평균 손실:
-8.53 USD
연속 최대 손실:
18 (-93.99 USD)
연속 최대 손실:
-345.13 USD (5)
월별 성장률:
2.72%
연간 예측:
33.96%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
512.99 USD (6.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.67% (345.13 USD)
자본금별:
58.75% (3 036.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 817
NZDUSD 817
EURJPY 816
USDJPY 816
AUDUSD 814
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1.2K
NZDUSD -540
EURJPY 2.8K
USDJPY 4.1K
AUDUSD -644
BTCUSD -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 31K
NZDUSD -26K
EURJPY 94K
USDJPY 139K
AUDUSD -20K
BTCUSD -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +432.36 USD
최악의 거래: -339 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +31.39 USD
연속 최대 손실: -93.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Exness-Real17
0.00 × 203
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
TradeMaxGlobal-Demo
1.57 × 7
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
21 더...
at least 5000 USD, thx
리뷰 없음
2026.01.04 22:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 13:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.13 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.11 12:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.