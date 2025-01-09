- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
581
利益トレード:
415 (71.42%)
損失トレード:
166 (28.57%)
ベストトレード:
4.41 USD
最悪のトレード:
-5.40 USD
総利益:
188.85 USD (905 292 pips)
総損失:
-89.40 USD (418 649 pips)
最大連続の勝ち:
20 (6.41 USD)
最大連続利益:
9.18 USD (15)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
72.55%
最大入金額:
7.97%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.07
長いトレード:
561 (96.56%)
短いトレード:
20 (3.44%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
-0.54 USD
最大連続の負け:
6 (-13.19 USD)
最大連続損失:
-14.06 USD (5)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.24%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.93 USD
最大の:
14.06 USD (2.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.79% (14.06 USD)
エクイティによる:
51.65% (260.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|558
|BRENT
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|97
|BRENT
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|519K
|BRENT
|169
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.41 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.41 USD
最大連続損失: -13.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
