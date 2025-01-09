シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Alpha 4 US500
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
レビュー0件
信頼性
50週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
Tickmill-Live09
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
581
利益トレード:
415 (71.42%)
損失トレード:
166 (28.57%)
ベストトレード:
4.41 USD
最悪のトレード:
-5.40 USD
総利益:
188.85 USD (905 292 pips)
総損失:
-89.40 USD (418 649 pips)
最大連続の勝ち:
20 (6.41 USD)
最大連続利益:
9.18 USD (15)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
72.55%
最大入金額:
7.97%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.07
長いトレード:
561 (96.56%)
短いトレード:
20 (3.44%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.46 USD
平均損失:
-0.54 USD
最大連続の負け:
6 (-13.19 USD)
最大連続損失:
-14.06 USD (5)
月間成長:
2.99%
年間予想:
36.24%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.93 USD
最大の:
14.06 USD (2.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.79% (14.06 USD)
エクイティによる:
51.65% (260.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 558
BRENT 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 97
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 519K
BRENT 169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.41 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6.41 USD
最大連続損失: -13.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live09"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

US500 Turbo Miner
レビューなし
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 18:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Alpha 4 US500
30 USD/月
22%
0
0
USD
514
USD
50
98%
581
71%
73%
2.11
0.17
USD
52%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください