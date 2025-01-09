SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alpha 4 US500
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
292 (70.19%)
Loss Trade:
124 (29.81%)
Best Trade:
3.81 USD
Worst Trade:
-5.40 USD
Profitto lordo:
131.89 USD (656 748 pips)
Perdita lorda:
-62.82 USD (293 163 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (6.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
76.44%
Massimo carico di deposito:
7.97%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
401 (96.39%)
Short Trade:
15 (3.61%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.51 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-13.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.06 USD (5)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
23.74%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.93 USD
Massimale:
14.06 USD (2.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.79% (14.06 USD)
Per equità:
51.65% (260.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 413
BRENT 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 69
BRENT 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 396K
BRENT -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.81 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.41 USD
Massima perdita consecutiva: -13.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

US500 Turbo Miner
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 18:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
