Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
Tickmill-Live09
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
412
Bénéfice trades:
290 (70.38%)
Perte trades:
122 (29.61%)
Meilleure transaction:
3.81 USD
Pire transaction:
-5.40 USD
Bénéfice brut:
130.08 USD (651 291 pips)
Perte brute:
-62.14 USD (287 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (6.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9.18 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
76.44%
Charge de dépôt maximale:
7.97%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.83
Longs trades:
397 (96.36%)
Courts trades:
15 (3.64%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-0.51 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-13.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.73%
Prévision annuelle:
20.99%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.93 USD
Maximal:
14.06 USD (2.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.79% (14.06 USD)
Par fonds propres:
51.65% (260.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 409
BRENT 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 68
BRENT 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 397K
BRENT -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.81 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +6.41 USD
Perte consécutive maximale: -13.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

US500 Turbo Miner
Aucun avis
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 18:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.