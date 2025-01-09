SignaleKategorien
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
50 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
Tickmill-Live09
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
581
Gewinntrades:
415 (71.42%)
Verlusttrades:
166 (28.57%)
Bester Trade:
4.41 USD
Schlechtester Trade:
-5.40 USD
Bruttoprofit:
188.85 USD (905 292 pips)
Bruttoverlust:
-89.40 USD (418 649 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (6.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9.18 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
72.55%
Max deposit load:
7.97%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.07
Long-Positionen:
561 (96.56%)
Short-Positionen:
20 (3.44%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-13.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.06 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.85%
Jahresprognose:
36.24%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.93 USD
Maximaler:
14.06 USD (2.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.79% (14.06 USD)
Kapital:
51.65% (260.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500 558
BRENT 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 97
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 519K
BRENT 169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.41 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live09" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Alpha 4 US500
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
514
USD
50
98%
581
71%
73%
2.11
0.17
USD
52%
1:500
