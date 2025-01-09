SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Alpha 4 US500
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
416
Kârla kapanan işlemler:
292 (70.19%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (29.81%)
En iyi işlem:
3.81 USD
En kötü işlem:
-5.40 USD
Brüt kâr:
131.89 USD (656 748 pips)
Brüt zarar:
-62.82 USD (293 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (6.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
76.44%
Maks. mevduat yükü:
7.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.91
Alış işlemleri:
401 (96.39%)
Satış işlemleri:
15 (3.61%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
0.17 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-13.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.06 USD (5)
Aylık büyüme:
1.96%
Yıllık tahmin:
23.74%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.93 USD
Maksimum:
14.06 USD (2.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.79% (14.06 USD)
Varlığa göre:
51.65% (260.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 413
BRENT 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 69
BRENT 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 396K
BRENT -15
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.81 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alpha 4 US500
Ayda 30 USD
15%
0
0
USD
508
USD
38
98%
416
70%
76%
2.09
0.17
USD
52%
1:500
