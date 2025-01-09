СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Alpha 4 US500
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
0 отзывов
Надежность
50 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Tickmill-Live09
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
415 (71.42%)
Убыточных трейдов:
166 (28.57%)
Лучший трейд:
4.41 USD
Худший трейд:
-5.40 USD
Общая прибыль:
188.85 USD (905 292 pips)
Общий убыток:
-89.40 USD (418 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (6.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.18 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
72.55%
Макс. загрузка депозита:
7.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.07
Длинных трейдов:
561 (96.56%)
Коротких трейдов:
20 (3.44%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
-0.54 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-13.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.06 USD (5)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.93 USD
Максимальная:
14.06 USD (2.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.79% (14.06 USD)
По эквити:
51.65% (260.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 558
BRENT 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 97
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 519K
BRENT 169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.41 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +6.41 USD
Макс. убыток в серии: -13.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

US500 Turbo Miner
Нет отзывов
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 18:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alpha 4 US500
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
514
USD
50
98%
581
71%
73%
2.11
0.17
USD
52%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.