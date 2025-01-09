- Прирост
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
415 (71.42%)
Убыточных трейдов:
166 (28.57%)
Лучший трейд:
4.41 USD
Худший трейд:
-5.40 USD
Общая прибыль:
188.85 USD (905 292 pips)
Общий убыток:
-89.40 USD (418 649 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (6.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.18 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
72.55%
Макс. загрузка депозита:
7.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.07
Длинных трейдов:
561 (96.56%)
Коротких трейдов:
20 (3.44%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.46 USD
Средний убыток:
-0.54 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-13.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.06 USD (5)
Прирост в месяц:
2.99%
Годовой прогноз:
36.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.93 USD
Максимальная:
14.06 USD (2.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.79% (14.06 USD)
По эквити:
51.65% (260.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|558
|BRENT
|23
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|97
|BRENT
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|519K
|BRENT
|169
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
