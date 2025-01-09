SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Alpha 4 US500
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
0 comentarios
Fiabilidad
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
Tickmill-Live09
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
581
Transacciones Rentables:
415 (71.42%)
Transacciones Irrentables:
166 (28.57%)
Mejor transacción:
4.41 USD
Peor transacción:
-5.40 USD
Beneficio Bruto:
188.85 USD (905 292 pips)
Pérdidas Brutas:
-89.40 USD (418 649 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (6.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9.18 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
72.55%
Carga máxima del depósito:
7.97%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.07
Transacciones Largas:
561 (96.56%)
Transacciones Cortas:
20 (3.44%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.46 USD
Pérdidas medias:
-0.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-13.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.06 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.99%
Pronóstico anual:
36.24%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.93 USD
Máxima:
14.06 USD (2.77%)
Reducción relativa:
De balance:
2.79% (14.06 USD)
De fondos:
51.65% (260.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500 558
BRENT 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500 97
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500 519K
BRENT 169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.41 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live09" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

US500 Turbo Miner
No hay comentarios
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 18:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Alpha 4 US500
30 USD al mes
22%
0
0
USD
514
USD
50
98%
581
71%
73%
2.11
0.17
USD
52%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.