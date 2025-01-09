SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Alpha 4 US500
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 4 US500

Dhanapat Nitisvarodom
0 comentários
Confiabilidade
50 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
Tickmill-Live09
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
581
Negociações com lucro:
415 (71.42%)
Negociações com perda:
166 (28.57%)
Melhor negociação:
4.41 USD
Pior negociação:
-5.40 USD
Lucro bruto:
188.85 USD (905 292 pips)
Perda bruta:
-89.40 USD (418 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (6.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.18 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
72.55%
Depósito máximo carregado:
7.97%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.07
Negociações longas:
561 (96.56%)
Negociações curtas:
20 (3.44%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
-0.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-13.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.06 USD (5)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.24%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.93 USD
Máximo:
14.06 USD (2.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.79% (14.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.65% (260.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 558
BRENT 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 97
BRENT 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 519K
BRENT 169
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.41 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.41 USD
Máxima perda consecutiva: -13.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

US500 Turbo Miner
Sem comentários
2025.04.22 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 19:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 18:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 08:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 07:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 20:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Alpha 4 US500
30 USD por mês
22%
0
0
USD
514
USD
50
98%
581
71%
73%
2.11
0.17
USD
52%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.