Negociações:
581
Negociações com lucro:
415 (71.42%)
Negociações com perda:
166 (28.57%)
Melhor negociação:
4.41 USD
Pior negociação:
-5.40 USD
Lucro bruto:
188.85 USD (905 292 pips)
Perda bruta:
-89.40 USD (418 649 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (6.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.18 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
72.55%
Depósito máximo carregado:
7.97%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.07
Negociações longas:
561 (96.56%)
Negociações curtas:
20 (3.44%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.46 USD
Perda média:
-0.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-13.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.06 USD (5)
Crescimento mensal:
2.99%
Previsão anual:
36.24%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.93 USD
Máximo:
14.06 USD (2.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.79% (14.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.65% (260.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|558
|BRENT
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|97
|BRENT
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|519K
|BRENT
|169
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.41 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6.41 USD
Máxima perda consecutiva: -13.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live09" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
