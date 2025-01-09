- 成长
交易:
581
盈利交易:
415 (71.42%)
亏损交易:
166 (28.57%)
最好交易:
4.41 USD
最差交易:
-5.40 USD
毛利:
188.85 USD (905 292 pips)
毛利亏损:
-89.40 USD (418 649 pips)
最大连续赢利:
20 (6.41 USD)
最大连续盈利:
9.18 USD (15)
夏普比率:
0.22
交易活动:
72.55%
最大入金加载:
7.97%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.07
长期交易:
561 (96.56%)
短期交易:
20 (3.44%)
利润因子:
2.11
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.46 USD
平均损失:
-0.54 USD
最大连续失误:
6 (-13.19 USD)
最大连续亏损:
-14.06 USD (5)
每月增长:
2.99%
年度预测:
36.24%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6.93 USD
最大值:
14.06 USD (2.77%)
相对跌幅:
结余:
2.79% (14.06 USD)
净值:
51.65% (260.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|558
|BRENT
|23
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|97
|BRENT
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|519K
|BRENT
|169
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.41 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +6.41 USD
最大连续亏损: -13.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
