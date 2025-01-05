シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / HassTrader Ronin
Hassanien Saleh

HassTrader Ronin

Hassanien Saleh
レビュー0件
52週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -8%
GoMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
420
利益トレード:
157 (37.38%)
損失トレード:
263 (62.62%)
ベストトレード:
114.39 AUD
最悪のトレード:
-103.71 AUD
総利益:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
総損失:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
最大連続の勝ち:
9 (105.21 AUD)
最大連続利益:
174.67 AUD (7)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
38.72%
最大入金額:
3.01%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
225 (53.57%)
短いトレード:
195 (46.43%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.69 AUD
平均利益:
20.34 AUD
平均損失:
-13.25 AUD
最大連続の負け:
14 (-251.41 AUD)
最大連続損失:
-251.41 AUD (14)
月間成長:
1.43%
年間予想:
17.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
442.55 AUD
最大の:
695.68 AUD (30.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.01% (493.50 AUD)
エクイティによる:
1.70% (33.81 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 79
EURJPY 78
GBPJPY 44
XAUUSD 44
AUDUSD 36
GBPUSD 33
EURUSD 28
US500 24
CADJPY 22
JP225 22
AUDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -93
EURJPY 49
GBPJPY 82
XAUUSD -35
AUDUSD -11
GBPUSD -1
EURUSD -76
US500 -111
CADJPY 33
JP225 -39
AUDJPY -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 1.9K
EURJPY 3.7K
GBPJPY -7.8K
XAUUSD -5.7K
AUDUSD 274
GBPUSD 793
EURUSD -4K
US500 -24K
CADJPY 528
JP225 -45K
AUDJPY -22
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +114.39 AUD
最悪のトレード: -104 AUD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +105.21 AUD
最大連続損失: -251.41 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GoMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
レビューなし
2026.01.05 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
