- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
420
利益トレード:
157 (37.38%)
損失トレード:
263 (62.62%)
ベストトレード:
114.39 AUD
最悪のトレード:
-103.71 AUD
総利益:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
総損失:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
最大連続の勝ち:
9 (105.21 AUD)
最大連続利益:
174.67 AUD (7)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
38.72%
最大入金額:
3.01%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
225 (53.57%)
短いトレード:
195 (46.43%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.69 AUD
平均利益:
20.34 AUD
平均損失:
-13.25 AUD
最大連続の負け:
14 (-251.41 AUD)
最大連続損失:
-251.41 AUD (14)
月間成長:
1.43%
年間予想:
17.36%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
442.55 AUD
最大の:
695.68 AUD (30.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.01% (493.50 AUD)
エクイティによる:
1.70% (33.81 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|EURJPY
|78
|GBPJPY
|44
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|28
|US500
|24
|CADJPY
|22
|JP225
|22
|AUDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-93
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|82
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-76
|US500
|-111
|CADJPY
|33
|JP225
|-39
|AUDJPY
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURJPY
|3.7K
|GBPJPY
|-7.8K
|XAUUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-4K
|US500
|-24K
|CADJPY
|528
|JP225
|-45K
|AUDJPY
|-22
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +114.39 AUD
最悪のトレード: -104 AUD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +105.21 AUD
最大連続損失: -251.41 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GoMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsMU-Live
|0.75 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.98 × 102
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 1
|
GOMarketsSVG-Live
|3.13 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 20
|
Binary.com-Server
|5.33 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-8%
0
0
USD
USD
9.9K
AUD
AUD
52
99%
420
37%
39%
0.91
-0.69
AUD
AUD
14%
1:500