SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HassTrader AN
Hassanien Saleh

HassTrader AN

Hassanien Saleh
0 avis
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
GoMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
300
Bénéfice trades:
117 (39.00%)
Perte trades:
183 (61.00%)
Meilleure transaction:
98.60 AUD
Pire transaction:
-50.74 AUD
Bénéfice brut:
2 178.63 AUD (69 226 pips)
Perte brute:
-2 081.52 AUD (73 166 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (105.21 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
174.67 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
38.29%
Charge de dépôt maximale:
3.01%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
172 (57.33%)
Courts trades:
128 (42.67%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.32 AUD
Bénéfice moyen:
18.62 AUD
Perte moyenne:
-11.37 AUD
Pertes consécutives maximales:
14 (-251.41 AUD)
Perte consécutive maximale:
-251.41 AUD (14)
Croissance mensuelle:
-2.55%
Prévision annuelle:
-30.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
271.93 AUD
Maximal:
322.88 AUD (15.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.52% (318.75 AUD)
Par fonds propres:
1.70% (33.81 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 63
USDJPY 54
GBPJPY 37
XAUUSD 37
AUDUSD 36
GBPUSD 30
EURUSD 22
CADJPY 13
AUDJPY 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 45
USDJPY 44
GBPJPY 61
XAUUSD 24
AUDUSD -11
GBPUSD -60
EURUSD -18
CADJPY -24
AUDJPY 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 3.3K
USDJPY 2.9K
GBPJPY -8K
XAUUSD 59
AUDUSD 274
GBPUSD -243
EURUSD -2.7K
CADJPY -303
AUDJPY 794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.60 AUD
Pire transaction: -51 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +105.21 AUD
Perte consécutive maximale: -251.41 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.02 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 18:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HassTrader AN
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
5.1K
AUD
37
100%
300
39%
38%
1.04
0.32
AUD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.