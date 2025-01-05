- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
420
Gewinntrades:
157 (37.38%)
Verlusttrades:
263 (62.62%)
Bester Trade:
114.39 AUD
Schlechtester Trade:
-103.71 AUD
Bruttoprofit:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Bruttoverlust:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (105.21 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
174.67 AUD (7)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
38.72%
Max deposit load:
3.01%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
225 (53.57%)
Short-Positionen:
195 (46.43%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.69 AUD
Durchschnittlicher Profit:
20.34 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.25 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-251.41 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-251.41 AUD (14)
Wachstum pro Monat :
1.43%
Jahresprognose:
17.36%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
442.55 AUD
Maximaler:
695.68 AUD (30.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.01% (493.50 AUD)
Kapital:
1.70% (33.81 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|EURJPY
|78
|GBPJPY
|44
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|28
|US500
|24
|CADJPY
|22
|JP225
|22
|AUDJPY
|10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-93
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|82
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-76
|US500
|-111
|CADJPY
|33
|JP225
|-39
|AUDJPY
|-19
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURJPY
|3.7K
|GBPJPY
|-7.8K
|XAUUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-4K
|US500
|-24K
|CADJPY
|528
|JP225
|-45K
|AUDJPY
|-22
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +114.39 AUD
Schlechtester Trade: -104 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.21 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -251.41 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GoMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-8%
0
0
USD
USD
9.9K
AUD
AUD
52
99%
420
37%
39%
0.91
-0.69
AUD
AUD
14%
1:500