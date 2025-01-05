SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / HassTrader Ronin
Hassanien Saleh

HassTrader Ronin

Hassanien Saleh
0 Bewertungen
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -8%
GoMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
420
Gewinntrades:
157 (37.38%)
Verlusttrades:
263 (62.62%)
Bester Trade:
114.39 AUD
Schlechtester Trade:
-103.71 AUD
Bruttoprofit:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Bruttoverlust:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (105.21 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
174.67 AUD (7)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
38.72%
Max deposit load:
3.01%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
225 (53.57%)
Short-Positionen:
195 (46.43%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.69 AUD
Durchschnittlicher Profit:
20.34 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.25 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-251.41 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-251.41 AUD (14)
Wachstum pro Monat :
1.43%
Jahresprognose:
17.36%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
442.55 AUD
Maximaler:
695.68 AUD (30.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.01% (493.50 AUD)
Kapital:
1.70% (33.81 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 79
EURJPY 78
GBPJPY 44
XAUUSD 44
AUDUSD 36
GBPUSD 33
EURUSD 28
US500 24
CADJPY 22
JP225 22
AUDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -93
EURJPY 49
GBPJPY 82
XAUUSD -35
AUDUSD -11
GBPUSD -1
EURUSD -76
US500 -111
CADJPY 33
JP225 -39
AUDJPY -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1.9K
EURJPY 3.7K
GBPJPY -7.8K
XAUUSD -5.7K
AUDUSD 274
GBPUSD 793
EURUSD -4K
US500 -24K
CADJPY 528
JP225 -45K
AUDJPY -22
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +114.39 AUD
Schlechtester Trade: -104 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +105.21 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -251.41 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GoMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
