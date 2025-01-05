SegnaliSezioni
Hassanien Saleh

HassTrader AN

Hassanien Saleh
0 recensioni
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
GoMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
117 (39.00%)
Loss Trade:
183 (61.00%)
Best Trade:
98.60 AUD
Worst Trade:
-50.74 AUD
Profitto lordo:
2 178.63 AUD (69 226 pips)
Perdita lorda:
-2 081.52 AUD (73 166 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (105.21 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
174.67 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
38.29%
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
172 (57.33%)
Short Trade:
128 (42.67%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.32 AUD
Profitto medio:
18.62 AUD
Perdita media:
-11.37 AUD
Massime perdite consecutive:
14 (-251.41 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-251.41 AUD (14)
Crescita mensile:
-1.59%
Previsione annuale:
-19.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
271.93 AUD
Massimale:
322.88 AUD (15.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.52% (318.75 AUD)
Per equità:
1.70% (33.81 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 63
USDJPY 54
GBPJPY 37
XAUUSD 37
AUDUSD 36
GBPUSD 30
EURUSD 22
CADJPY 13
AUDJPY 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 45
USDJPY 44
GBPJPY 61
XAUUSD 24
AUDUSD -11
GBPUSD -60
EURUSD -18
CADJPY -24
AUDJPY 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 3.3K
USDJPY 2.9K
GBPJPY -8K
XAUUSD 59
AUDUSD 274
GBPUSD -243
EURUSD -2.7K
CADJPY -303
AUDJPY 794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.60 AUD
Worst Trade: -51 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +105.21 AUD
Massima perdita consecutiva: -251.41 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.02 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 18:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HassTrader AN
30USD al mese
-1%
0
0
USD
5.1K
AUD
37
100%
300
39%
38%
1.04
0.32
AUD
12%
1:500
