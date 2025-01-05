- Crescita
Trade:
300
Profit Trade:
117 (39.00%)
Loss Trade:
183 (61.00%)
Best Trade:
98.60 AUD
Worst Trade:
-50.74 AUD
Profitto lordo:
2 178.63 AUD (69 226 pips)
Perdita lorda:
-2 081.52 AUD (73 166 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (105.21 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
174.67 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
38.29%
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.30
Long Trade:
172 (57.33%)
Short Trade:
128 (42.67%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.32 AUD
Profitto medio:
18.62 AUD
Perdita media:
-11.37 AUD
Massime perdite consecutive:
14 (-251.41 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-251.41 AUD (14)
Crescita mensile:
-1.59%
Previsione annuale:
-19.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
271.93 AUD
Massimale:
322.88 AUD (15.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.52% (318.75 AUD)
Per equità:
1.70% (33.81 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|63
|USDJPY
|54
|GBPJPY
|37
|XAUUSD
|37
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|22
|CADJPY
|13
|AUDJPY
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|45
|USDJPY
|44
|GBPJPY
|61
|XAUUSD
|24
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-60
|EURUSD
|-18
|CADJPY
|-24
|AUDJPY
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|3.3K
|USDJPY
|2.9K
|GBPJPY
|-8K
|XAUUSD
|59
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|-243
|EURUSD
|-2.7K
|CADJPY
|-303
|AUDJPY
|794
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.60 AUD
Worst Trade: -51 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +105.21 AUD
Massima perdita consecutiva: -251.41 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GoMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Live
|0.75 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.98 × 102
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 1
|
GOMarketsSVG-Live
|3.13 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 20
|
Binary.com-Server
|5.33 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
5.1K
AUD
AUD
37
100%
300
39%
38%
1.04
0.32
AUD
AUD
12%
1:500