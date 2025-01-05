СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / HassTrader Ronin
Hassanien Saleh

HassTrader Ronin

Hassanien Saleh
0 отзывов
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
GoMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
157 (37.38%)
Убыточных трейдов:
263 (62.62%)
Лучший трейд:
114.39 AUD
Худший трейд:
-103.71 AUD
Общая прибыль:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Общий убыток:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (105.21 AUD)
Макс. прибыль в серии:
174.67 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
38.72%
Макс. загрузка депозита:
3.01%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
225 (53.57%)
Коротких трейдов:
195 (46.43%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.69 AUD
Средняя прибыль:
20.34 AUD
Средний убыток:
-13.25 AUD
Макс. серия проигрышей:
14 (-251.41 AUD)
Макс. убыток в серии:
-251.41 AUD (14)
Прирост в месяц:
1.43%
Годовой прогноз:
17.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
442.55 AUD
Максимальная:
695.68 AUD (30.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.01% (493.50 AUD)
По эквити:
1.70% (33.81 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 79
EURJPY 78
GBPJPY 44
XAUUSD 44
AUDUSD 36
GBPUSD 33
EURUSD 28
US500 24
CADJPY 22
JP225 22
AUDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -93
EURJPY 49
GBPJPY 82
XAUUSD -35
AUDUSD -11
GBPUSD -1
EURUSD -76
US500 -111
CADJPY 33
JP225 -39
AUDJPY -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.9K
EURJPY 3.7K
GBPJPY -7.8K
XAUUSD -5.7K
AUDUSD 274
GBPUSD 793
EURUSD -4K
US500 -24K
CADJPY 528
JP225 -45K
AUDJPY -22
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +114.39 AUD
Худший трейд: -104 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +105.21 AUD
Макс. убыток в серии: -251.41 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HassTrader Ronin
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
9.9K
AUD
52
99%
420
37%
39%
0.91
-0.69
AUD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.