- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
420
Прибыльных трейдов:
157 (37.38%)
Убыточных трейдов:
263 (62.62%)
Лучший трейд:
114.39 AUD
Худший трейд:
-103.71 AUD
Общая прибыль:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Общий убыток:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (105.21 AUD)
Макс. прибыль в серии:
174.67 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
38.72%
Макс. загрузка депозита:
3.01%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
225 (53.57%)
Коротких трейдов:
195 (46.43%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.69 AUD
Средняя прибыль:
20.34 AUD
Средний убыток:
-13.25 AUD
Макс. серия проигрышей:
14 (-251.41 AUD)
Макс. убыток в серии:
-251.41 AUD (14)
Прирост в месяц:
1.43%
Годовой прогноз:
17.36%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
442.55 AUD
Максимальная:
695.68 AUD (30.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.01% (493.50 AUD)
По эквити:
1.70% (33.81 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|EURJPY
|78
|GBPJPY
|44
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|28
|US500
|24
|CADJPY
|22
|JP225
|22
|AUDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-93
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|82
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-76
|US500
|-111
|CADJPY
|33
|JP225
|-39
|AUDJPY
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURJPY
|3.7K
|GBPJPY
|-7.8K
|XAUUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-4K
|US500
|-24K
|CADJPY
|528
|JP225
|-45K
|AUDJPY
|-22
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +114.39 AUD
Худший трейд: -104 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +105.21 AUD
Макс. убыток в серии: -251.41 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsMU-Live
|0.75 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.98 × 102
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 1
|
GOMarketsSVG-Live
|3.13 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 20
|
Binary.com-Server
|5.33 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
9.9K
AUD
AUD
52
99%
420
37%
39%
0.91
-0.69
AUD
AUD
14%
1:500