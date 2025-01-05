- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
420
Negociações com lucro:
157 (37.38%)
Negociações com perda:
263 (62.62%)
Melhor negociação:
114.39 AUD
Pior negociação:
-103.71 AUD
Lucro bruto:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Perda bruta:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (105.21 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
174.67 AUD (7)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
38.72%
Depósito máximo carregado:
3.01%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
225 (53.57%)
Negociações curtas:
195 (46.43%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.69 AUD
Lucro médio:
20.34 AUD
Perda média:
-13.25 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-251.41 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-251.41 AUD (14)
Crescimento mensal:
1.43%
Previsão anual:
17.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
442.55 AUD
Máximo:
695.68 AUD (30.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.01% (493.50 AUD)
Pelo Capital Líquido:
1.70% (33.81 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|EURJPY
|78
|GBPJPY
|44
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|28
|US500
|24
|CADJPY
|22
|JP225
|22
|AUDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-93
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|82
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-76
|US500
|-111
|CADJPY
|33
|JP225
|-39
|AUDJPY
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURJPY
|3.7K
|GBPJPY
|-7.8K
|XAUUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-4K
|US500
|-24K
|CADJPY
|528
|JP225
|-45K
|AUDJPY
|-22
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +114.39 AUD
Pior negociação: -104 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +105.21 AUD
Máxima perda consecutiva: -251.41 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GoMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GOMarketsMU-Live
|0.75 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.98 × 102
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 1
|
GOMarketsSVG-Live
|3.13 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 20
|
Binary.com-Server
|5.33 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
9.9K
AUD
AUD
52
99%
420
37%
39%
0.91
-0.69
AUD
AUD
14%
1:500