Hassanien Saleh

HassTrader Ronin

Hassanien Saleh
0 comentários
52 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -8%
GoMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
420
Negociações com lucro:
157 (37.38%)
Negociações com perda:
263 (62.62%)
Melhor negociação:
114.39 AUD
Pior negociação:
-103.71 AUD
Lucro bruto:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Perda bruta:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (105.21 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
174.67 AUD (7)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
38.72%
Depósito máximo carregado:
3.01%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
225 (53.57%)
Negociações curtas:
195 (46.43%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.69 AUD
Lucro médio:
20.34 AUD
Perda média:
-13.25 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-251.41 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-251.41 AUD (14)
Crescimento mensal:
1.43%
Previsão anual:
17.36%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
442.55 AUD
Máximo:
695.68 AUD (30.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.01% (493.50 AUD)
Pelo Capital Líquido:
1.70% (33.81 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 79
EURJPY 78
GBPJPY 44
XAUUSD 44
AUDUSD 36
GBPUSD 33
EURUSD 28
US500 24
CADJPY 22
JP225 22
AUDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -93
EURJPY 49
GBPJPY 82
XAUUSD -35
AUDUSD -11
GBPUSD -1
EURUSD -76
US500 -111
CADJPY 33
JP225 -39
AUDJPY -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 1.9K
EURJPY 3.7K
GBPJPY -7.8K
XAUUSD -5.7K
AUDUSD 274
GBPUSD 793
EURUSD -4K
US500 -24K
CADJPY 528
JP225 -45K
AUDJPY -22
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +114.39 AUD
Pior negociação: -104 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +105.21 AUD
Máxima perda consecutiva: -251.41 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GoMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
Sem comentários
2026.01.05 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
