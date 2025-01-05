- 자본
트레이드:
421
이익 거래:
157 (37.29%)
손실 거래:
264 (62.71%)
최고의 거래:
114.39 AUD
최악의 거래:
-103.71 AUD
총 수익:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
총 손실:
-3 589.11 AUD (546 271 pips)
연속 최대 이익:
9 (105.21 AUD)
연속 최대 이익:
174.67 AUD (7)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
38.72%
최대 입금량:
3.01%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
-0.57
롱(주식매수):
225 (53.44%)
숏(주식차입매도):
196 (46.56%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.94 AUD
평균 이익:
20.34 AUD
평균 손실:
-13.60 AUD
연속 최대 손실:
14 (-251.41 AUD)
연속 최대 손실:
-251.41 AUD (14)
월별 성장률:
0.36%
연간 예측:
4.43%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
442.55 AUD
최대한의:
695.68 AUD (30.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.01% (493.50 AUD)
자본금별:
1.70% (33.81 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|EURJPY
|78
|GBPJPY
|44
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|28
|US500
|24
|CADJPY
|22
|JP225
|22
|AUDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-172
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|82
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-76
|US500
|-111
|CADJPY
|33
|JP225
|-39
|AUDJPY
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1.4K
|EURJPY
|3.7K
|GBPJPY
|-7.8K
|XAUUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-4K
|US500
|-24K
|CADJPY
|528
|JP225
|-45K
|AUDJPY
|-22
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GoMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
