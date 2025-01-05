- Büyüme
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
117 (39.00%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (61.00%)
En iyi işlem:
98.60 AUD
En kötü işlem:
-50.74 AUD
Brüt kâr:
2 178.63 AUD (69 226 pips)
Brüt zarar:
-2 081.52 AUD (73 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (105.21 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
174.67 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
38.29%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
172 (57.33%)
Satış işlemleri:
128 (42.67%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.32 AUD
Ortalama kâr:
18.62 AUD
Ortalama zarar:
-11.37 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-251.41 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.41 AUD (14)
Aylık büyüme:
-0.62%
Yıllık tahmin:
-7.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
271.93 AUD
Maksimum:
322.88 AUD (15.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (318.75 AUD)
Varlığa göre:
1.70% (33.81 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|63
|USDJPY
|54
|GBPJPY
|37
|XAUUSD
|37
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|22
|CADJPY
|13
|AUDJPY
|8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|45
|USDJPY
|44
|GBPJPY
|61
|XAUUSD
|24
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-60
|EURUSD
|-18
|CADJPY
|-24
|AUDJPY
|13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|3.3K
|USDJPY
|2.9K
|GBPJPY
|-8K
|XAUUSD
|59
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|-243
|EURUSD
|-2.7K
|CADJPY
|-303
|AUDJPY
|794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +98.60 AUD
En kötü işlem: -51 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +105.21 AUD
Maksimum ardışık zarar: -251.41 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GOMarketsMU-Live
|0.75 × 4
ACYSecurities-Live
|0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 10
GoMarkets-Live
|1.86 × 7
Alpari-MT5
|2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
|3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 20
Binary.com-Server
|5.33 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
5.1K
AUD
AUD
37
100%
300
39%
38%
1.04
0.32
AUD
AUD
12%
1:500