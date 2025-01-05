SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HassTrader AN
Hassanien Saleh

HassTrader AN

Hassanien Saleh
0 inceleme
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
GoMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
117 (39.00%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (61.00%)
En iyi işlem:
98.60 AUD
En kötü işlem:
-50.74 AUD
Brüt kâr:
2 178.63 AUD (69 226 pips)
Brüt zarar:
-2 081.52 AUD (73 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (105.21 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
174.67 AUD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
38.29%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
172 (57.33%)
Satış işlemleri:
128 (42.67%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.32 AUD
Ortalama kâr:
18.62 AUD
Ortalama zarar:
-11.37 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-251.41 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.41 AUD (14)
Aylık büyüme:
-0.62%
Yıllık tahmin:
-7.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
271.93 AUD
Maksimum:
322.88 AUD (15.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (318.75 AUD)
Varlığa göre:
1.70% (33.81 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 63
USDJPY 54
GBPJPY 37
XAUUSD 37
AUDUSD 36
GBPUSD 30
EURUSD 22
CADJPY 13
AUDJPY 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 45
USDJPY 44
GBPJPY 61
XAUUSD 24
AUDUSD -11
GBPUSD -60
EURUSD -18
CADJPY -24
AUDJPY 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 3.3K
USDJPY 2.9K
GBPJPY -8K
XAUUSD 59
AUDUSD 274
GBPUSD -243
EURUSD -2.7K
CADJPY -303
AUDJPY 794
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.60 AUD
En kötü işlem: -51 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +105.21 AUD
Maksimum ardışık zarar: -251.41 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.02.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.02 22:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 18:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HassTrader AN
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
5.1K
AUD
37
100%
300
39%
38%
1.04
0.32
AUD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.