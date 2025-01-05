Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GoMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Live 0.75 × 4 ACYSecurities-Live 0.98 × 102 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 10 GoMarkets-Live 1.86 × 7 Alpari-MT5 2.00 × 1 GOMarketsSVG-Live 3.13 × 15 Pepperstone-MT5-Live01 4.50 × 20 Binary.com-Server 5.33 × 6 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya