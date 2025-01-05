- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
420
盈利交易:
157 (37.38%)
亏损交易:
263 (62.62%)
最好交易:
114.39 AUD
最差交易:
-103.71 AUD
毛利:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
毛利亏损:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
最大连续赢利:
9 (105.21 AUD)
最大连续盈利:
174.67 AUD (7)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
38.72%
最大入金加载:
3.01%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
225 (53.57%)
短期交易:
195 (46.43%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.69 AUD
平均利润:
20.34 AUD
平均损失:
-13.25 AUD
最大连续失误:
14 (-251.41 AUD)
最大连续亏损:
-251.41 AUD (14)
每月增长:
1.43%
年度预测:
17.36%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
442.55 AUD
最大值:
695.68 AUD (30.88%)
相对跌幅:
结余:
14.01% (493.50 AUD)
净值:
1.70% (33.81 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|EURJPY
|78
|GBPJPY
|44
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|28
|US500
|24
|CADJPY
|22
|JP225
|22
|AUDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-93
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|82
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-76
|US500
|-111
|CADJPY
|33
|JP225
|-39
|AUDJPY
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURJPY
|3.7K
|GBPJPY
|-7.8K
|XAUUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-4K
|US500
|-24K
|CADJPY
|528
|JP225
|-45K
|AUDJPY
|-22
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +114.39 AUD
最差交易: -104 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +105.21 AUD
最大连续亏损: -251.41 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GoMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
9.9K
AUD
AUD
52
99%
420
37%
39%
0.91
-0.69
AUD
AUD
14%
1:500