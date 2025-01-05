信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HassTrader Ronin
Hassanien Saleh

HassTrader Ronin

Hassanien Saleh
0条评论
52
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -8%
GoMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
420
盈利交易:
157 (37.38%)
亏损交易:
263 (62.62%)
最好交易:
114.39 AUD
最差交易:
-103.71 AUD
毛利:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
毛利亏损:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
最大连续赢利:
9 (105.21 AUD)
最大连续盈利:
174.67 AUD (7)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
38.72%
最大入金加载:
3.01%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.42
长期交易:
225 (53.57%)
短期交易:
195 (46.43%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.69 AUD
平均利润:
20.34 AUD
平均损失:
-13.25 AUD
最大连续失误:
14 (-251.41 AUD)
最大连续亏损:
-251.41 AUD (14)
每月增长:
1.43%
年度预测:
17.36%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
442.55 AUD
最大值:
695.68 AUD (30.88%)
相对跌幅:
结余:
14.01% (493.50 AUD)
净值:
1.70% (33.81 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 79
EURJPY 78
GBPJPY 44
XAUUSD 44
AUDUSD 36
GBPUSD 33
EURUSD 28
US500 24
CADJPY 22
JP225 22
AUDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -93
EURJPY 49
GBPJPY 82
XAUUSD -35
AUDUSD -11
GBPUSD -1
EURUSD -76
US500 -111
CADJPY 33
JP225 -39
AUDJPY -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 1.9K
EURJPY 3.7K
GBPJPY -7.8K
XAUUSD -5.7K
AUDUSD 274
GBPUSD 793
EURUSD -4K
US500 -24K
CADJPY 528
JP225 -45K
AUDJPY -22
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +114.39 AUD
最差交易: -104 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +105.21 AUD
最大连续亏损: -251.41 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GoMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
没有评论
2026.01.05 04:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 06:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 04:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 02:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 253 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 20:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 19:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 23:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 11:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
