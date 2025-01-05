- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
420
Transacciones Rentables:
157 (37.38%)
Transacciones Irrentables:
263 (62.62%)
Mejor transacción:
114.39 AUD
Peor transacción:
-103.71 AUD
Beneficio Bruto:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (105.21 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
174.67 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
38.72%
Carga máxima del depósito:
3.01%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
225 (53.57%)
Transacciones Cortas:
195 (46.43%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.69 AUD
Beneficio medio:
20.34 AUD
Pérdidas medias:
-13.25 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-251.41 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-251.41 AUD (14)
Crecimiento al mes:
1.43%
Pronóstico anual:
17.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
442.55 AUD
Máxima:
695.68 AUD (30.88%)
Reducción relativa:
De balance:
14.01% (493.50 AUD)
De fondos:
1.70% (33.81 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|EURJPY
|78
|GBPJPY
|44
|XAUUSD
|44
|AUDUSD
|36
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|28
|US500
|24
|CADJPY
|22
|JP225
|22
|AUDJPY
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-93
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|82
|XAUUSD
|-35
|AUDUSD
|-11
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-76
|US500
|-111
|CADJPY
|33
|JP225
|-39
|AUDJPY
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.9K
|EURJPY
|3.7K
|GBPJPY
|-7.8K
|XAUUSD
|-5.7K
|AUDUSD
|274
|GBPUSD
|793
|EURUSD
|-4K
|US500
|-24K
|CADJPY
|528
|JP225
|-45K
|AUDJPY
|-22
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +114.39 AUD
Peor transacción: -104 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +105.21 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -251.41 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GoMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GOMarketsMU-Live
|0.75 × 4
|
ACYSecurities-Live
|0.98 × 102
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 1
|
GOMarketsSVG-Live
|3.13 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 20
|
Binary.com-Server
|5.33 × 6
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-8%
0
0
USD
USD
9.9K
AUD
AUD
52
99%
420
37%
39%
0.91
-0.69
AUD
AUD
14%
1:500