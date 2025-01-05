SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / HassTrader Ronin
Hassanien Saleh

HassTrader Ronin

Hassanien Saleh
0 comentarios
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -8%
GoMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
420
Transacciones Rentables:
157 (37.38%)
Transacciones Irrentables:
263 (62.62%)
Mejor transacción:
114.39 AUD
Peor transacción:
-103.71 AUD
Beneficio Bruto:
3 193.55 AUD (466 789 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 483.45 AUD (545 741 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (105.21 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
174.67 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
38.72%
Carga máxima del depósito:
3.01%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
225 (53.57%)
Transacciones Cortas:
195 (46.43%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.69 AUD
Beneficio medio:
20.34 AUD
Pérdidas medias:
-13.25 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-251.41 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-251.41 AUD (14)
Crecimiento al mes:
1.43%
Pronóstico anual:
17.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
442.55 AUD
Máxima:
695.68 AUD (30.88%)
Reducción relativa:
De balance:
14.01% (493.50 AUD)
De fondos:
1.70% (33.81 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 79
EURJPY 78
GBPJPY 44
XAUUSD 44
AUDUSD 36
GBPUSD 33
EURUSD 28
US500 24
CADJPY 22
JP225 22
AUDJPY 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -93
EURJPY 49
GBPJPY 82
XAUUSD -35
AUDUSD -11
GBPUSD -1
EURUSD -76
US500 -111
CADJPY 33
JP225 -39
AUDJPY -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 1.9K
EURJPY 3.7K
GBPJPY -7.8K
XAUUSD -5.7K
AUDUSD 274
GBPUSD 793
EURUSD -4K
US500 -24K
CADJPY 528
JP225 -45K
AUDJPY -22
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +114.39 AUD
Peor transacción: -104 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +105.21 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -251.41 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GoMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GOMarketsMU-Live
0.75 × 4
ACYSecurities-Live
0.98 × 102
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 10
GoMarkets-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 1
GOMarketsSVG-Live
3.13 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
4.50 × 20
Binary.com-Server
5.33 × 6
