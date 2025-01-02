- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9 400
利益トレード:
6 944 (73.87%)
損失トレード:
2 456 (26.13%)
ベストトレード:
941.74 USD
最悪のトレード:
-650.90 USD
総利益:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
総損失:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
最大連続の勝ち:
25 (32.73 USD)
最大連続利益:
1 228.71 USD (4)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
92.31%
最大入金額:
58.32%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
8 673 (92.27%)
短いトレード:
727 (7.73%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
4.65 USD
平均損失:
-10.82 USD
最大連続の負け:
33 (-2 101.44 USD)
最大連続損失:
-3 525.34 USD (16)
月間成長:
0.54%
年間予想:
7.80%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 525.34 USD (18.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.02% (3 525.34 USD)
エクイティによる:
27.51% (3 227.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7812
|EURUSD
|1163
|USDCAD
|361
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|652
|USDCAD
|703
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.7M
|EURUSD
|-3.6K
|USDCAD
|55K
|USDCHF
|-64K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +941.74 USD
最悪のトレード: -651 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +32.73 USD
最大連続損失: -2 101.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
56%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
96
98%
9 400
73%
92%
1.21
0.61
USD
USD
30%
1:100