- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9 400
Negociações com lucro:
6 944 (73.87%)
Negociações com perda:
2 456 (26.13%)
Melhor negociação:
941.74 USD
Pior negociação:
-650.90 USD
Lucro bruto:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Perda bruta:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (32.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 228.71 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
92.31%
Depósito máximo carregado:
58.32%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
8 673 (92.27%)
Negociações curtas:
727 (7.73%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
4.65 USD
Perda média:
-10.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-2 101.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 525.34 USD (16)
Crescimento mensal:
0.54%
Previsão anual:
7.80%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 525.34 USD (18.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.02% (3 525.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.51% (3 227.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7812
|EURUSD
|1163
|USDCAD
|361
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|652
|USDCAD
|703
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.7M
|EURUSD
|-3.6K
|USDCAD
|55K
|USDCHF
|-64K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
Sem comentários
