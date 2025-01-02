SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Lightyear Project 4
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 comentários
Confiabilidade
96 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 56%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9 400
Negociações com lucro:
6 944 (73.87%)
Negociações com perda:
2 456 (26.13%)
Melhor negociação:
941.74 USD
Pior negociação:
-650.90 USD
Lucro bruto:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Perda bruta:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (32.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 228.71 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
92.31%
Depósito máximo carregado:
58.32%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
8 673 (92.27%)
Negociações curtas:
727 (7.73%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.61 USD
Lucro médio:
4.65 USD
Perda média:
-10.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-2 101.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 525.34 USD (16)
Crescimento mensal:
0.54%
Previsão anual:
7.80%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 525.34 USD (18.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.02% (3 525.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.51% (3 227.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 7812
EURUSD 1163
USDCAD 361
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.7K
EURUSD 652
USDCAD 703
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.7M
EURUSD -3.6K
USDCAD 55K
USDCHF -64K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +941.74 USD
Pior negociação: -651 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +32.73 USD
Máxima perda consecutiva: -2 101.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
Sem comentários
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.25% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
