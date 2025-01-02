SegnaliSezioni
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 recensioni
Affidabilità
88 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 92%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 049
Profit Trade:
6 658 (73.57%)
Loss Trade:
2 391 (26.42%)
Best Trade:
941.74 USD
Worst Trade:
-172.64 USD
Profitto lordo:
29 933.41 USD (21 520 718 pips)
Perdita lorda:
-22 304.15 USD (16 695 387 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (32.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 228.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
92.31%
Massimo carico di deposito:
42.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.17
Long Trade:
8 376 (92.56%)
Short Trade:
673 (7.44%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-9.33 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-2 101.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 101.44 USD (33)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.77%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 518.05 USD (20.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.69% (3 498.14 USD)
Per equità:
23.87% (3 223.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7548
EURUSD 1109
USDCAD 328
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.8K
EURUSD 524
USDCAD 641
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.9M
EURUSD -16K
USDCAD 47K
USDCHF -64K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +941.74 USD
Worst Trade: -173 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +32.73 USD
Massima perdita consecutiva: -2 101.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.02 03:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lightyear Project 4
30USD al mese
92%
0
0
USD
10K
USD
88
98%
9 049
73%
92%
1.34
0.84
USD
26%
1:100
