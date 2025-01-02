- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 049
Profit Trade:
6 658 (73.57%)
Loss Trade:
2 391 (26.42%)
Best Trade:
941.74 USD
Worst Trade:
-172.64 USD
Profitto lordo:
29 933.41 USD (21 520 718 pips)
Perdita lorda:
-22 304.15 USD (16 695 387 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (32.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 228.71 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
92.31%
Massimo carico di deposito:
42.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.17
Long Trade:
8 376 (92.56%)
Short Trade:
673 (7.44%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
4.50 USD
Perdita media:
-9.33 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-2 101.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 101.44 USD (33)
Crescita mensile:
0.89%
Previsione annuale:
10.77%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 518.05 USD (20.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.69% (3 498.14 USD)
Per equità:
23.87% (3 223.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7548
|EURUSD
|1109
|USDCAD
|328
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.8K
|EURUSD
|524
|USDCAD
|641
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.9M
|EURUSD
|-16K
|USDCAD
|47K
|USDCHF
|-64K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +941.74 USD
Worst Trade: -173 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +32.73 USD
Massima perdita consecutiva: -2 101.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
92%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
88
98%
9 049
73%
92%
1.34
0.84
USD
USD
26%
1:100