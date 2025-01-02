СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Lightyear Project 4
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 отзывов
Надежность
96 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 56%
Swissquote-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9 400
Прибыльных трейдов:
6 944 (73.87%)
Убыточных трейдов:
2 456 (26.13%)
Лучший трейд:
941.74 USD
Худший трейд:
-650.90 USD
Общая прибыль:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Общий убыток:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (32.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 228.71 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
92.31%
Макс. загрузка депозита:
58.32%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
8 673 (92.27%)
Коротких трейдов:
727 (7.73%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
4.65 USD
Средний убыток:
-10.82 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-2 101.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 525.34 USD (16)
Прирост в месяц:
0.54%
Годовой прогноз:
7.80%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 525.34 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.02% (3 525.34 USD)
По эквити:
27.51% (3 227.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 7812
EURUSD 1163
USDCAD 361
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.7K
EURUSD 652
USDCAD 703
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.7M
EURUSD -3.6K
USDCAD 55K
USDCHF -64K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +941.74 USD
Худший трейд: -651 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +32.73 USD
Макс. убыток в серии: -2 101.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
Нет отзывов
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.25% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
