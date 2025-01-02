- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9 400
Прибыльных трейдов:
6 944 (73.87%)
Убыточных трейдов:
2 456 (26.13%)
Лучший трейд:
941.74 USD
Худший трейд:
-650.90 USD
Общая прибыль:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Общий убыток:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (32.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 228.71 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
92.31%
Макс. загрузка депозита:
58.32%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
8 673 (92.27%)
Коротких трейдов:
727 (7.73%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
4.65 USD
Средний убыток:
-10.82 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-2 101.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 525.34 USD (16)
Прирост в месяц:
0.54%
Годовой прогноз:
7.80%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 525.34 USD (18.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.02% (3 525.34 USD)
По эквити:
27.51% (3 227.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7812
|EURUSD
|1163
|USDCAD
|361
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|652
|USDCAD
|703
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.7M
|EURUSD
|-3.6K
|USDCAD
|55K
|USDCHF
|-64K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +941.74 USD
Худший трейд: -651 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +32.73 USD
Макс. убыток в серии: -2 101.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
96
98%
9 400
73%
92%
1.21
0.61
USD
USD
30%
1:100