SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Lightyear Project 4
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 avis
Fiabilité
88 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 92%
Swissquote-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 049
Bénéfice trades:
6 658 (73.57%)
Perte trades:
2 391 (26.42%)
Meilleure transaction:
941.74 USD
Pire transaction:
-172.64 USD
Bénéfice brut:
29 933.41 USD (21 520 718 pips)
Perte brute:
-22 304.15 USD (16 695 387 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (32.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 228.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
92.31%
Charge de dépôt maximale:
42.42%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.17
Longs trades:
8 376 (92.56%)
Courts trades:
673 (7.44%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
4.50 USD
Perte moyenne:
-9.33 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-2 101.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 101.44 USD (33)
Croissance mensuelle:
0.89%
Prévision annuelle:
10.77%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 518.05 USD (20.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.69% (3 498.14 USD)
Par fonds propres:
23.87% (3 223.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7548
EURUSD 1109
USDCAD 328
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.8K
EURUSD 524
USDCAD 641
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.9M
EURUSD -16K
USDCAD 47K
USDCHF -64K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +941.74 USD
Pire transaction: -173 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +32.73 USD
Perte consécutive maximale: -2 101.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.02 03:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lightyear Project 4
30 USD par mois
92%
0
0
USD
10K
USD
88
98%
9 049
73%
92%
1.34
0.84
USD
26%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.