交易:
9 400
盈利交易:
6 944 (73.87%)
亏损交易:
2 456 (26.13%)
最好交易:
941.74 USD
最差交易:
-650.90 USD
毛利:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
毛利亏损:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
最大连续赢利:
25 (32.73 USD)
最大连续盈利:
1 228.71 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
92.31%
最大入金加载:
58.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.62
长期交易:
8 673 (92.27%)
短期交易:
727 (7.73%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
4.65 USD
平均损失:
-10.82 USD
最大连续失误:
33 (-2 101.44 USD)
最大连续亏损:
-3 525.34 USD (16)
每月增长:
0.54%
年度预测:
7.80%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 525.34 USD (18.42%)
相对跌幅:
结余:
30.02% (3 525.34 USD)
净值:
27.51% (3 227.37 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7812
|EURUSD
|1163
|USDCAD
|361
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|652
|USDCAD
|703
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.7M
|EURUSD
|-3.6K
|USDCAD
|55K
|USDCHF
|-64K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +941.74 USD
最差交易: -651 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +32.73 USD
最大连续亏损: -2 101.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
