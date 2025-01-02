信号部分
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0条评论
可靠性
96
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 56%
Swissquote-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9 400
盈利交易:
6 944 (73.87%)
亏损交易:
2 456 (26.13%)
最好交易:
941.74 USD
最差交易:
-650.90 USD
毛利:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
毛利亏损:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
最大连续赢利:
25 (32.73 USD)
最大连续盈利:
1 228.71 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
92.31%
最大入金加载:
58.32%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.62
长期交易:
8 673 (92.27%)
短期交易:
727 (7.73%)
利润因子:
1.21
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
4.65 USD
平均损失:
-10.82 USD
最大连续失误:
33 (-2 101.44 USD)
最大连续亏损:
-3 525.34 USD (16)
每月增长:
0.54%
年度预测:
7.80%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 525.34 USD (18.42%)
相对跌幅:
结余:
30.02% (3 525.34 USD)
净值:
27.51% (3 227.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 7812
EURUSD 1163
USDCAD 361
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.7K
EURUSD 652
USDCAD 703
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.7M
EURUSD -3.6K
USDCAD 55K
USDCHF -64K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +941.74 USD
最差交易: -651 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +32.73 USD
最大连续亏损: -2 101.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
没有评论
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.25% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载