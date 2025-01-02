- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
9 400
Gewinntrades:
6 944 (73.87%)
Verlusttrades:
2 456 (26.13%)
Bester Trade:
941.74 USD
Schlechtester Trade:
-650.90 USD
Bruttoprofit:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Bruttoverlust:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (32.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 228.71 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
92.31%
Max deposit load:
58.32%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.62
Long-Positionen:
8 673 (92.27%)
Short-Positionen:
727 (7.73%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-2 101.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 525.34 USD (16)
Wachstum pro Monat :
0.54%
Jahresprognose:
7.80%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 525.34 USD (18.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.02% (3 525.34 USD)
Kapital:
27.51% (3 227.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7812
|EURUSD
|1163
|USDCAD
|361
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|652
|USDCAD
|703
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.7M
|EURUSD
|-3.6K
|USDCAD
|55K
|USDCHF
|-64K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Bester Trade: +941.74 USD
Schlechtester Trade: -651 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 101.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
Keine Bewertungen
