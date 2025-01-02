SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Lightyear Project 4
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
96 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 56%
Swissquote-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9 400
Gewinntrades:
6 944 (73.87%)
Verlusttrades:
2 456 (26.13%)
Bester Trade:
941.74 USD
Schlechtester Trade:
-650.90 USD
Bruttoprofit:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Bruttoverlust:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (32.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 228.71 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
92.31%
Max deposit load:
58.32%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.62
Long-Positionen:
8 673 (92.27%)
Short-Positionen:
727 (7.73%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-2 101.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 525.34 USD (16)
Wachstum pro Monat :
0.54%
Jahresprognose:
7.80%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 525.34 USD (18.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.02% (3 525.34 USD)
Kapital:
27.51% (3 227.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 7812
EURUSD 1163
USDCAD 361
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
EURUSD 652
USDCAD 703
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.7M
EURUSD -3.6K
USDCAD 55K
USDCHF -64K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +941.74 USD
Schlechtester Trade: -651 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 101.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
Keine Bewertungen
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.25% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Lightyear Project 4
30 USD pro Monat
56%
0
0
USD
8.3K
USD
96
98%
9 400
73%
92%
1.21
0.61
USD
30%
1:100
