İşlemler:
9 049
Kârla kapanan işlemler:
6 658 (73.57%)
Zararla kapanan işlemler:
2 391 (26.42%)
En iyi işlem:
941.74 USD
En kötü işlem:
-172.64 USD
Brüt kâr:
29 933.41 USD (21 520 718 pips)
Brüt zarar:
-22 304.15 USD (16 695 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (32.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 228.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
92.31%
Maks. mevduat yükü:
42.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.17
Alış işlemleri:
8 376 (92.56%)
Satış işlemleri:
673 (7.44%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-9.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-2 101.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 101.44 USD (33)
Aylık büyüme:
0.89%
Yıllık tahmin:
10.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 518.05 USD (20.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.69% (3 498.14 USD)
Varlığa göre:
23.87% (3 223.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7548
|EURUSD
|1109
|USDCAD
|328
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.8K
|EURUSD
|524
|USDCAD
|641
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.9M
|EURUSD
|-16K
|USDCAD
|47K
|USDCHF
|-64K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +941.74 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +32.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 101.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
92%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
88
98%
9 049
73%
92%
1.34
0.84
USD
USD
26%
1:100