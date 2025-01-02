SinyallerBölümler
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 inceleme
Güvenilirlik
88 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 92%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 049
Kârla kapanan işlemler:
6 658 (73.57%)
Zararla kapanan işlemler:
2 391 (26.42%)
En iyi işlem:
941.74 USD
En kötü işlem:
-172.64 USD
Brüt kâr:
29 933.41 USD (21 520 718 pips)
Brüt zarar:
-22 304.15 USD (16 695 387 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (32.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 228.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
92.31%
Maks. mevduat yükü:
42.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.17
Alış işlemleri:
8 376 (92.56%)
Satış işlemleri:
673 (7.44%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-9.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-2 101.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 101.44 USD (33)
Aylık büyüme:
0.89%
Yıllık tahmin:
10.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 518.05 USD (20.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.69% (3 498.14 USD)
Varlığa göre:
23.87% (3 223.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7548
EURUSD 1109
USDCAD 328
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.8K
EURUSD 524
USDCAD 641
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.9M
EURUSD -16K
USDCAD 47K
USDCHF -64K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +941.74 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +32.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 101.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
İnceleme yok
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.02 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.02 03:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.