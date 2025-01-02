시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Lightyear Project 4
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 리뷰
안정성
102
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 56%
Swissquote-Server
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9 410
이익 거래:
6 951 (73.86%)
손실 거래:
2 459 (26.13%)
최고의 거래:
941.74 USD
최악의 거래:
-650.90 USD
총 수익:
32 275.58 USD (23 250 069 pips)
총 손실:
-26 570.76 USD (18 536 769 pips)
연속 최대 이익:
25 (32.73 USD)
연속 최대 이익:
1 228.71 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
92.31%
최대 입금량:
58.32%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
8 678 (92.22%)
숏(주식차입매도):
732 (7.78%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
4.64 USD
평균 손실:
-10.81 USD
연속 최대 손실:
33 (-2 101.44 USD)
연속 최대 손실:
-3 525.34 USD (16)
월별 성장률:
0.08%
연간 예측:
0.95%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 525.34 USD (18.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.02% (3 525.34 USD)
자본금별:
27.51% (3 227.37 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 7812
EURUSD 1165
USDCAD 362
USDCHF 64
EURCAD 4
EURCHF 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.7K
EURUSD 651
USDCAD 702
USDCHF -1.3K
EURCAD 6
EURCHF 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 4.7M
EURUSD -3.8K
USDCAD 55K
USDCHF -64K
EURCAD 867
EURCHF 158
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +941.74 USD
최악의 거래: -651 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +32.73 USD
연속 최대 손실: -2 101.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.31 × 664
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTimeFXTM-MT5
0.49 × 53
ForexTime-MT5
0.55 × 9594
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.31 × 7681
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 02:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.25% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Lightyear Project 4
월별 30 USD
56%
0
0
USD
8.3K
USD
102
98%
9 410
73%
92%
1.21
0.61
USD
30%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.