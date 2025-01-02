- 자본
- 축소
트레이드:
9 410
이익 거래:
6 951 (73.86%)
손실 거래:
2 459 (26.13%)
최고의 거래:
941.74 USD
최악의 거래:
-650.90 USD
총 수익:
32 275.58 USD (23 250 069 pips)
총 손실:
-26 570.76 USD (18 536 769 pips)
연속 최대 이익:
25 (32.73 USD)
연속 최대 이익:
1 228.71 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
92.31%
최대 입금량:
58.32%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
8 678 (92.22%)
숏(주식차입매도):
732 (7.78%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
4.64 USD
평균 손실:
-10.81 USD
연속 최대 손실:
33 (-2 101.44 USD)
연속 최대 손실:
-3 525.34 USD (16)
월별 성장률:
0.08%
연간 예측:
0.95%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 525.34 USD (18.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.02% (3 525.34 USD)
자본금별:
27.51% (3 227.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7812
|EURUSD
|1165
|USDCAD
|362
|USDCHF
|64
|EURCAD
|4
|EURCHF
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|651
|USDCAD
|702
|USDCHF
|-1.3K
|EURCAD
|6
|EURCHF
|2
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.7M
|EURUSD
|-3.8K
|USDCAD
|55K
|USDCHF
|-64K
|EURCAD
|867
|EURCHF
|158
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +941.74 USD
최악의 거래: -651 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +32.73 USD
연속 최대 손실: -2 101.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.31 × 664
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.49 × 53
|
ForexTime-MT5
|0.55 × 9594
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.31 × 7681
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
56%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
102
98%
9 410
73%
92%
1.21
0.61
USD
USD
30%
1:100