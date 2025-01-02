SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Lightyear Project 4
Pongsaporn Chutidaralux

Lightyear Project 4

Pongsaporn Chutidaralux
0 comentarios
Fiabilidad
96 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 56%
Swissquote-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9 400
Transacciones Rentables:
6 944 (73.87%)
Transacciones Irrentables:
2 456 (26.13%)
Mejor transacción:
941.74 USD
Peor transacción:
-650.90 USD
Beneficio Bruto:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (32.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 228.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
92.31%
Carga máxima del depósito:
58.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
8 673 (92.27%)
Transacciones Cortas:
727 (7.73%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.61 USD
Beneficio medio:
4.65 USD
Pérdidas medias:
-10.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-2 101.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 525.34 USD (16)
Crecimiento al mes:
0.54%
Pronóstico anual:
7.80%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 525.34 USD (18.42%)
Reducción relativa:
De balance:
30.02% (3 525.34 USD)
De fondos:
27.51% (3 227.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 7812
EURUSD 1163
USDCAD 361
USDCHF 64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.7K
EURUSD 652
USDCAD 703
USDCHF -1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.7M
EURUSD -3.6K
USDCAD 55K
USDCHF -64K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +941.74 USD
Peor transacción: -651 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +32.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 101.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 48
SwissquoteLtd-Server
0.30 × 565
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
ForexTimeFXTM-MT5
0.45 × 51
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 261
ForexTime-MT5
0.51 × 8571
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
1.44 × 6710
Alpari-MT5
4.00 × 1
FxPro-ECN
4.40 × 42
No hay comentarios
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 15:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.25% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 10:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.25 23:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.24 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 17:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 10:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
