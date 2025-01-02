- Incremento
Total de Trades:
9 400
Transacciones Rentables:
6 944 (73.87%)
Transacciones Irrentables:
2 456 (26.13%)
Mejor transacción:
941.74 USD
Peor transacción:
-650.90 USD
Beneficio Bruto:
32 267.00 USD (23 249 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 567.97 USD (18 536 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (32.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 228.71 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
92.31%
Carga máxima del depósito:
58.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
8 673 (92.27%)
Transacciones Cortas:
727 (7.73%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.61 USD
Beneficio medio:
4.65 USD
Pérdidas medias:
-10.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-2 101.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 525.34 USD (16)
Crecimiento al mes:
0.54%
Pronóstico anual:
7.80%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 525.34 USD (18.42%)
Reducción relativa:
De balance:
30.02% (3 525.34 USD)
De fondos:
27.51% (3 227.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7812
|EURUSD
|1163
|USDCAD
|361
|USDCHF
|64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|652
|USDCAD
|703
|USDCHF
|-1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.7M
|EURUSD
|-3.6K
|USDCAD
|55K
|USDCHF
|-64K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +941.74 USD
Peor transacción: -651 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +32.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 101.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 48
|
SwissquoteLtd-Server
|0.30 × 565
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.45 × 51
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 261
|
ForexTime-MT5
|0.51 × 8571
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|1.44 × 6710
|
Alpari-MT5
|4.00 × 1
|
FxPro-ECN
|4.40 × 42
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
56%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
96
98%
9 400
73%
92%
1.21
0.61
USD
USD
30%
1:100