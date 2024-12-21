- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 186
利益トレード:
1 016 (31.88%)
損失トレード:
2 170 (68.11%)
ベストトレード:
172.78 USD
最悪のトレード:
-94.78 USD
総利益:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
総損失:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
最大連続の勝ち:
8 (179.59 USD)
最大連続利益:
376.04 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
79.78%
最大入金額:
46.08%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
2 855 (89.61%)
短いトレード:
331 (10.39%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
24.59 USD
平均損失:
-10.49 USD
最大連続の負け:
25 (-204.98 USD)
最大連続損失:
-393.65 USD (15)
月間成長:
38.73%
年間予想:
469.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
268.86 USD
最大の:
953.78 USD (30.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.56% (952.66 USD)
エクイティによる:
7.81% (71.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1572
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|506
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|560
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|386
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|5.6M
|XAUUSD
|891K
|EURUSD
|8.8K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +172.78 USD
最悪のトレード: -95 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +179.59 USD
最大連続損失: -204.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1374
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
