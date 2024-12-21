シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TradeisChill
Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
レビュー0件
信頼性
90週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 807%
Exness-MT5Real7
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 186
利益トレード:
1 016 (31.88%)
損失トレード:
2 170 (68.11%)
ベストトレード:
172.78 USD
最悪のトレード:
-94.78 USD
総利益:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
総損失:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
最大連続の勝ち:
8 (179.59 USD)
最大連続利益:
376.04 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
79.78%
最大入金額:
46.08%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
2 855 (89.61%)
短いトレード:
331 (10.39%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
24.59 USD
平均損失:
-10.49 USD
最大連続の負け:
25 (-204.98 USD)
最大連続損失:
-393.65 USD (15)
月間成長:
38.73%
年間予想:
469.87%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
268.86 USD
最大の:
953.78 USD (30.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
64.56% (952.66 USD)
エクイティによる:
7.81% (71.07 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1572
XAUUSD 988
EURUSD 506
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 560
XAUUSD 1.2K
EURUSD 386
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 5.6M
XAUUSD 891K
EURUSD 8.8K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +172.78 USD
最悪のトレード: -95 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +179.59 USD
最大連続損失: -204.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real8
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.94 × 1374
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TradeisChill
50 USD/月
807%
0
0
USD
834
USD
90
0%
3 186
31%
80%
1.09
0.70
USD
65%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください