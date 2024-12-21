СигналыРазделы
Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0 отзывов
Надежность
90 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 807%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 186
Прибыльных трейдов:
1 016 (31.88%)
Убыточных трейдов:
2 170 (68.11%)
Лучший трейд:
172.78 USD
Худший трейд:
-94.78 USD
Общая прибыль:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Общий убыток:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (179.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.04 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
79.78%
Макс. загрузка депозита:
46.08%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
2 855 (89.61%)
Коротких трейдов:
331 (10.39%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
24.59 USD
Средний убыток:
-10.49 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-204.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-393.65 USD (15)
Прирост в месяц:
38.73%
Годовой прогноз:
469.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
268.86 USD
Максимальная:
953.78 USD (30.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.56% (952.66 USD)
По эквити:
7.81% (71.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1572
XAUUSD 988
EURUSD 506
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 560
XAUUSD 1.2K
EURUSD 386
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 5.6M
XAUUSD 891K
EURUSD 8.8K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +172.78 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +179.59 USD
Макс. убыток в серии: -204.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real8
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.94 × 1374
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Нет отзывов
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.