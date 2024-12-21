- Прирост
Всего трейдов:
3 186
Прибыльных трейдов:
1 016 (31.88%)
Убыточных трейдов:
2 170 (68.11%)
Лучший трейд:
172.78 USD
Худший трейд:
-94.78 USD
Общая прибыль:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Общий убыток:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (179.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
376.04 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
79.78%
Макс. загрузка депозита:
46.08%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
2 855 (89.61%)
Коротких трейдов:
331 (10.39%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
24.59 USD
Средний убыток:
-10.49 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-204.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-393.65 USD (15)
Прирост в месяц:
38.73%
Годовой прогноз:
469.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
268.86 USD
Максимальная:
953.78 USD (30.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.56% (952.66 USD)
По эквити:
7.81% (71.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1572
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|506
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|560
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|386
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|5.6M
|XAUUSD
|891K
|EURUSD
|8.8K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Лучший трейд: +172.78 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +179.59 USD
Макс. убыток в серии: -204.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1374
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
