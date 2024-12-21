信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TradeisChill
Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0条评论
可靠性
90
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 807%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 186
盈利交易:
1 016 (31.88%)
亏损交易:
2 170 (68.11%)
最好交易:
172.78 USD
最差交易:
-94.78 USD
毛利:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
毛利亏损:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
最大连续赢利:
8 (179.59 USD)
最大连续盈利:
376.04 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
79.78%
最大入金加载:
46.08%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.33
长期交易:
2 855 (89.61%)
短期交易:
331 (10.39%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
24.59 USD
平均损失:
-10.49 USD
最大连续失误:
25 (-204.98 USD)
最大连续亏损:
-393.65 USD (15)
每月增长:
38.73%
年度预测:
469.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
268.86 USD
最大值:
953.78 USD (30.17%)
相对跌幅:
结余:
64.56% (952.66 USD)
净值:
7.81% (71.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1572
XAUUSD 988
EURUSD 506
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 560
XAUUSD 1.2K
EURUSD 386
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 5.6M
XAUUSD 891K
EURUSD 8.8K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +172.78 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +179.59 USD
最大连续亏损: -204.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real8
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.94 × 1374
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TradeisChill
每月50 USD
807%
0
0
USD
834
USD
90
0%
3 186
31%
80%
1.09
0.70
USD
65%
1:500
