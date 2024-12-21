- 成长
交易:
3 186
盈利交易:
1 016 (31.88%)
亏损交易:
2 170 (68.11%)
最好交易:
172.78 USD
最差交易:
-94.78 USD
毛利:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
毛利亏损:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
最大连续赢利:
8 (179.59 USD)
最大连续盈利:
376.04 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
79.78%
最大入金加载:
46.08%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.33
长期交易:
2 855 (89.61%)
短期交易:
331 (10.39%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
24.59 USD
平均损失:
-10.49 USD
最大连续失误:
25 (-204.98 USD)
最大连续亏损:
-393.65 USD (15)
每月增长:
38.73%
年度预测:
469.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
268.86 USD
最大值:
953.78 USD (30.17%)
相对跌幅:
结余:
64.56% (952.66 USD)
净值:
7.81% (71.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1572
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|506
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|560
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|386
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|5.6M
|XAUUSD
|891K
|EURUSD
|8.8K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +172.78 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +179.59 USD
最大连续亏损: -204.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1374
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
