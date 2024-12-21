SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TradeisChill
Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 902%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 892
Bénéfice trades:
923 (31.91%)
Perte trades:
1 969 (68.08%)
Meilleure transaction:
169.53 USD
Pire transaction:
-94.78 USD
Bénéfice brut:
21 662.39 USD (57 680 283 pips)
Perte brute:
-19 344.46 USD (50 828 872 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (179.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
376.04 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
78.74%
Charge de dépôt maximale:
46.08%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.82
Longs trades:
2 561 (88.55%)
Courts trades:
331 (11.45%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
23.47 USD
Perte moyenne:
-9.82 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-204.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-280.12 USD (17)
Croissance mensuelle:
-2.97%
Prévision annuelle:
-35.99%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
268.86 USD
Maximal:
823.02 USD (28.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.97% (368.48 USD)
Par fonds propres:
7.81% (71.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1448
XAUUSD 926
EURUSD 398
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 564
XAUUSD 1.1K
EURUSD 649
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 6.1M
XAUUSD 748K
EURUSD 11K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +169.53 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +179.59 USD
Perte consécutive maximale: -204.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
1.78 × 1526
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.64 × 230
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.23 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.23 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
