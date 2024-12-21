SeñalesSecciones
Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
90 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 807%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 186
Transacciones Rentables:
1 016 (31.88%)
Transacciones Irrentables:
2 170 (68.11%)
Mejor transacción:
172.78 USD
Peor transacción:
-94.78 USD
Beneficio Bruto:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (179.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
376.04 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
79.78%
Carga máxima del depósito:
46.08%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.33
Transacciones Largas:
2 855 (89.61%)
Transacciones Cortas:
331 (10.39%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
24.59 USD
Pérdidas medias:
-10.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-204.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-393.65 USD (15)
Crecimiento al mes:
38.73%
Pronóstico anual:
469.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
268.86 USD
Máxima:
953.78 USD (30.17%)
Reducción relativa:
De balance:
64.56% (952.66 USD)
De fondos:
7.81% (71.07 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1572
XAUUSD 988
EURUSD 506
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 560
XAUUSD 1.2K
EURUSD 386
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 5.6M
XAUUSD 891K
EURUSD 8.8K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +172.78 USD
Peor transacción: -95 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +179.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -204.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real8
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.94 × 1374
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
No hay comentarios
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TradeisChill
807%
0
0
USD
834
USD
90
0%
3 186
31%
80%
1.09
0.70
USD
65%
1:500
