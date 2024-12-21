- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 186
Transacciones Rentables:
1 016 (31.88%)
Transacciones Irrentables:
2 170 (68.11%)
Mejor transacción:
172.78 USD
Peor transacción:
-94.78 USD
Beneficio Bruto:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (179.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
376.04 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
79.78%
Carga máxima del depósito:
46.08%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.33
Transacciones Largas:
2 855 (89.61%)
Transacciones Cortas:
331 (10.39%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
24.59 USD
Pérdidas medias:
-10.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-204.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-393.65 USD (15)
Crecimiento al mes:
38.73%
Pronóstico anual:
469.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
268.86 USD
Máxima:
953.78 USD (30.17%)
Reducción relativa:
De balance:
64.56% (952.66 USD)
De fondos:
7.81% (71.07 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1572
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|506
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|560
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|386
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|5.6M
|XAUUSD
|891K
|EURUSD
|8.8K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +172.78 USD
Peor transacción: -95 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +179.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -204.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1374
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
