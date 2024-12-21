- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 892
Kârla kapanan işlemler:
923 (31.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 969 (68.08%)
En iyi işlem:
169.53 USD
En kötü işlem:
-94.78 USD
Brüt kâr:
21 662.39 USD (57 680 283 pips)
Brüt zarar:
-19 344.46 USD (50 828 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (179.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.04 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
78.74%
Maks. mevduat yükü:
46.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
2 561 (88.55%)
Satış işlemleri:
331 (11.45%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
23.47 USD
Ortalama zarar:
-9.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-204.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-280.12 USD (17)
Aylık büyüme:
-10.06%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
268.86 USD
Maksimum:
823.02 USD (28.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.97% (368.48 USD)
Varlığa göre:
7.81% (71.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1448
|XAUUSD
|926
|EURUSD
|398
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|564
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|649
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|6.1M
|XAUUSD
|748K
|EURUSD
|11K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +169.53 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +179.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|1.78 × 1526
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.64 × 230
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
902%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
77
0%
2 892
31%
79%
1.11
0.80
USD
USD
60%
1:500