Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 902%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 892
Kârla kapanan işlemler:
923 (31.91%)
Zararla kapanan işlemler:
1 969 (68.08%)
En iyi işlem:
169.53 USD
En kötü işlem:
-94.78 USD
Brüt kâr:
21 662.39 USD (57 680 283 pips)
Brüt zarar:
-19 344.46 USD (50 828 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (179.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
376.04 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
78.74%
Maks. mevduat yükü:
46.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
2 561 (88.55%)
Satış işlemleri:
331 (11.45%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
23.47 USD
Ortalama zarar:
-9.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-204.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-280.12 USD (17)
Aylık büyüme:
-10.06%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
268.86 USD
Maksimum:
823.02 USD (28.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.97% (368.48 USD)
Varlığa göre:
7.81% (71.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1448
XAUUSD 926
EURUSD 398
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 564
XAUUSD 1.1K
EURUSD 649
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 6.1M
XAUUSD 748K
EURUSD 11K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +169.53 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +179.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
1.78 × 1526
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.64 × 230
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.23 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.23 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
