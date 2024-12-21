SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TradeisChill
Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
90 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 807%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 186
Gewinntrades:
1 016 (31.88%)
Verlusttrades:
2 170 (68.11%)
Bester Trade:
172.78 USD
Schlechtester Trade:
-94.78 USD
Bruttoprofit:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Bruttoverlust:
-22 759.74 USD (57 907 938 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (179.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
376.04 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
78.68%
Max deposit load:
46.08%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
2 855 (89.61%)
Short-Positionen:
331 (10.39%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-204.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-393.65 USD (15)
Wachstum pro Monat :
38.73%
Jahresprognose:
469.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
268.86 USD
Maximaler:
953.78 USD (30.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
64.56% (952.66 USD)
Kapital:
7.81% (71.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1572
XAUUSD 988
EURUSD 506
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 560
XAUUSD 1.2K
EURUSD 386
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 5.6M
XAUUSD 891K
EURUSD 8.8K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +172.78 USD
Schlechtester Trade: -95 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -204.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real8
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.94 × 1374
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.