Trades insgesamt:
3 186
Gewinntrades:
1 016 (31.88%)
Verlusttrades:
2 170 (68.11%)
Bester Trade:
172.78 USD
Schlechtester Trade:
-94.78 USD
Bruttoprofit:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Bruttoverlust:
-22 759.74 USD (57 907 938 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (179.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
376.04 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
78.68%
Max deposit load:
46.08%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
2 855 (89.61%)
Short-Positionen:
331 (10.39%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-204.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-393.65 USD (15)
Wachstum pro Monat :
38.73%
Jahresprognose:
469.87%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
268.86 USD
Maximaler:
953.78 USD (30.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
64.56% (952.66 USD)
Kapital:
7.81% (71.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1572
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|506
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|560
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|386
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|5.6M
|XAUUSD
|891K
|EURUSD
|8.8K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Rückgang
Bester Trade: +172.78 USD
Schlechtester Trade: -95 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +179.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -204.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1374
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Keine Bewertungen
