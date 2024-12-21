- 자본
- 축소
트레이드:
3 208
이익 거래:
1 022 (31.85%)
손실 거래:
2 186 (68.14%)
최고의 거래:
172.78 USD
최악의 거래:
-94.78 USD
총 수익:
25 118.62 USD (64 887 566 pips)
총 손실:
-22 968.66 USD (58 170 911 pips)
연속 최대 이익:
8 (179.59 USD)
연속 최대 이익:
376.04 USD (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
78.68%
최대 입금량:
46.08%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.25
롱(주식매수):
2 877 (89.68%)
숏(주식차입매도):
331 (10.32%)
수익 요인:
1.09
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
24.58 USD
평균 손실:
-10.51 USD
연속 최대 손실:
25 (-204.98 USD)
연속 최대 손실:
-393.65 USD (15)
월별 성장률:
3.78%
연간 예측:
45.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
268.86 USD
최대한의:
953.78 USD (30.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
64.56% (952.66 USD)
자본금별:
7.81% (71.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1584
|XAUUSD
|993
|EURUSD
|511
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|639
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|305
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|5.9M
|XAUUSD
|823K
|EURUSD
|8K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +172.78 USD
최악의 거래: -95 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +179.59 USD
연속 최대 손실: -204.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1374
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
|
Headway-Real
|373.00 × 1
