Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
90 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 807%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 186
Negociações com lucro:
1 016 (31.88%)
Negociações com perda:
2 170 (68.11%)
Melhor negociação:
172.78 USD
Pior negociação:
-94.78 USD
Lucro bruto:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Perda bruta:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (179.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.04 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
79.78%
Depósito máximo carregado:
46.08%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
2 855 (89.61%)
Negociações curtas:
331 (10.39%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
24.59 USD
Perda média:
-10.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-204.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-393.65 USD (15)
Crescimento mensal:
38.73%
Previsão anual:
469.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
268.86 USD
Máximo:
953.78 USD (30.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.56% (952.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.81% (71.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1572
XAUUSD 988
EURUSD 506
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 560
XAUUSD 1.2K
EURUSD 386
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 5.6M
XAUUSD 891K
EURUSD 8.8K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +172.78 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +179.59 USD
Máxima perda consecutiva: -204.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real8
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.94 × 1374
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.