- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 186
Negociações com lucro:
1 016 (31.88%)
Negociações com perda:
2 170 (68.11%)
Melhor negociação:
172.78 USD
Pior negociação:
-94.78 USD
Lucro bruto:
24 979.34 USD (64 471 730 pips)
Perda bruta:
-22 759.58 USD (57 907 938 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (179.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
376.04 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
79.78%
Depósito máximo carregado:
46.08%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
2 855 (89.61%)
Negociações curtas:
331 (10.39%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
24.59 USD
Perda média:
-10.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-204.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-393.65 USD (15)
Crescimento mensal:
38.73%
Previsão anual:
469.87%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
268.86 USD
Máximo:
953.78 USD (30.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
64.56% (952.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.81% (71.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1572
|XAUUSD
|988
|EURUSD
|506
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|560
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|386
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|5.6M
|XAUUSD
|891K
|EURUSD
|8.8K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +172.78 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +179.59 USD
Máxima perda consecutiva: -204.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.94 × 1374
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
807%
0
0
USD
USD
834
USD
USD
90
0%
3 186
31%
80%
1.09
0.70
USD
USD
65%
1:500