A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 0.50 × 24 Exness-MT5Real8 0.67 × 3 Exness-MT5Real7 0.94 × 1374 Exness-MT5Real39 3.65 × 23 AdmiralMarkets-Live 4.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 4.32 × 57 Exness-MT5Real12 4.38 × 86 Exness-MT5Real3 4.60 × 788 XMGlobal-MT5 4 5.09 × 57 Exness-MT5Real 5.54 × 520 Exness-MT5Real15 5.76 × 430 RoboForex-ECN 5.83 × 127 Exness-MT5Real6 6.54 × 76 FxPro-MT5 14.00 × 3 VTMarkets-Live 15.67 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 22.70 × 90 ICMarketsSC-MT5 27.89 × 112 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou