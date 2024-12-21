- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 892
Profit Trade:
923 (31.91%)
Loss Trade:
1 969 (68.08%)
Best Trade:
169.53 USD
Worst Trade:
-94.78 USD
Profitto lordo:
21 662.39 USD (57 680 283 pips)
Perdita lorda:
-19 344.46 USD (50 828 872 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (179.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.04 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
78.74%
Massimo carico di deposito:
46.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
2 561 (88.55%)
Short Trade:
331 (11.45%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
23.47 USD
Perdita media:
-9.82 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-204.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-280.12 USD (17)
Crescita mensile:
-10.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
268.86 USD
Massimale:
823.02 USD (28.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.97% (368.48 USD)
Per equità:
7.81% (71.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1448
|XAUUSD
|926
|EURUSD
|398
|ETHUSD
|117
|GBPUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|564
|XAUUSD
|1.1K
|EURUSD
|649
|ETHUSD
|66
|GBPUSD
|-37
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|6.1M
|XAUUSD
|748K
|EURUSD
|11K
|ETHUSD
|30K
|GBPUSD
|-206
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real7
|1.78 × 1526
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.60 × 788
|
XMGlobal-MT5 4
|5.09 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 430
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.64 × 230
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
902%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
77
0%
2 892
31%
79%
1.11
0.80
USD
USD
60%
1:500