Tan Doi Nguyen

TradeisChill

Tan Doi Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 902%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 892
Profit Trade:
923 (31.91%)
Loss Trade:
1 969 (68.08%)
Best Trade:
169.53 USD
Worst Trade:
-94.78 USD
Profitto lordo:
21 662.39 USD (57 680 283 pips)
Perdita lorda:
-19 344.46 USD (50 828 872 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (179.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
376.04 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
78.74%
Massimo carico di deposito:
46.08%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
2 561 (88.55%)
Short Trade:
331 (11.45%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
23.47 USD
Perdita media:
-9.82 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-204.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-280.12 USD (17)
Crescita mensile:
-10.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
268.86 USD
Massimale:
823.02 USD (28.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.97% (368.48 USD)
Per equità:
7.81% (71.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1448
XAUUSD 926
EURUSD 398
ETHUSD 117
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 564
XAUUSD 1.1K
EURUSD 649
ETHUSD 66
GBPUSD -37
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 6.1M
XAUUSD 748K
EURUSD 11K
ETHUSD 30K
GBPUSD -206
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.53 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +179.59 USD
Massima perdita consecutiva: -204.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real7
1.78 × 1526
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.60 × 788
XMGlobal-MT5 4
5.09 × 57
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.76 × 430
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.64 × 230
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.08.11 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 15:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 00:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 11:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 22:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 08:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.13 05:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.12 15:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 02:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 17:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.26 19:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.26 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.23 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.23 02:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
