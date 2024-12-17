- 成長
トレード:
2 603
利益トレード:
1 205 (46.29%)
損失トレード:
1 398 (53.71%)
ベストトレード:
89.64 USD
最悪のトレード:
-170.40 USD
総利益:
7 234.40 USD (23 716 pips)
総損失:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21.81 USD)
最大連続利益:
131.72 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
14.91%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
1 257 (48.29%)
短いトレード:
1 346 (51.71%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
6.00 USD
平均損失:
-4.63 USD
最大連続の負け:
13 (-146.84 USD)
最大連続損失:
-246.21 USD (9)
月間成長:
-7.73%
年間予想:
-93.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.57 USD
最大の:
620.65 USD (40.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.46% (619.17 USD)
エクイティによる:
0.70% (2.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2538
|USDJPY
|17
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|765
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|-1
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCAD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-114
|USDCHF
|-45
|GBPUSD
|-458
|AUDUSD
|-253
|EURGBP
|63
|XAUUSD
|9
|GBPJPY
|-32
|NZDCAD
|-190
|USDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.64 USD
最悪のトレード: -170 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +21.81 USD
最大連続損失: -146.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCC1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
