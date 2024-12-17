シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Scalpwith20DD
Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
レビュー0件
信頼性
200週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 139%
FXCC1-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 603
利益トレード:
1 205 (46.29%)
損失トレード:
1 398 (53.71%)
ベストトレード:
89.64 USD
最悪のトレード:
-170.40 USD
総利益:
7 234.40 USD (23 716 pips)
総損失:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21.81 USD)
最大連続利益:
131.72 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
14.91%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
1 257 (48.29%)
短いトレード:
1 346 (51.71%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
6.00 USD
平均損失:
-4.63 USD
最大連続の負け:
13 (-146.84 USD)
最大連続損失:
-246.21 USD (9)
月間成長:
-7.73%
年間予想:
-93.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.57 USD
最大の:
620.65 USD (40.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.46% (619.17 USD)
エクイティによる:
0.70% (2.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 2538
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 765
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.8K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +89.64 USD
最悪のトレード: -170 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +21.81 USD
最大連続損失: -146.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXCC1-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
レビューなし
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
