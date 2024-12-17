SignauxSections
Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
0 avis
Fiabilité
190 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 159%
FXCC1-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 521
Bénéfice trades:
1 170 (46.41%)
Perte trades:
1 351 (53.59%)
Meilleure transaction:
89.64 USD
Pire transaction:
-170.40 USD
Bénéfice brut:
7 170.16 USD (23 455 pips)
Perte brute:
-6 384.72 USD (22 649 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (21.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.72 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
0.03%
Charge de dépôt maximale:
14.90%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
1.27
Longs trades:
1 214 (48.16%)
Courts trades:
1 307 (51.84%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
6.13 USD
Perte moyenne:
-4.73 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-146.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-246.21 USD (9)
Croissance mensuelle:
-5.59%
Prévision annuelle:
-67.87%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.57 USD
Maximal:
620.65 USD (40.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.46% (619.17 USD)
Par fonds propres:
0.70% (2.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2456
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 795
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.9K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.64 USD
Pire transaction: -170 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +21.81 USD
Perte consécutive maximale: -146.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCC1-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
Aucun avis
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
