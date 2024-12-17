- Crescita
Trade:
2 521
Profit Trade:
1 170 (46.41%)
Loss Trade:
1 351 (53.59%)
Best Trade:
89.64 USD
Worst Trade:
-170.40 USD
Profitto lordo:
7 170.16 USD (23 455 pips)
Perdita lorda:
-6 384.72 USD (22 649 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (21.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
14.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
1 214 (48.16%)
Short Trade:
1 307 (51.84%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-146.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-246.21 USD (9)
Crescita mensile:
-5.59%
Previsione annuale:
-67.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.57 USD
Massimale:
620.65 USD (40.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.46% (619.17 USD)
Per equità:
0.70% (2.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2456
|USDJPY
|17
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|795
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|-1
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.9K
|USDJPY
|-114
|USDCHF
|-45
|GBPUSD
|-458
|AUDUSD
|-253
|EURGBP
|63
|XAUUSD
|9
|GBPJPY
|-32
|NZDCAD
|-190
|USDCAD
|0
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.64 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +21.81 USD
Massima perdita consecutiva: -146.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
Non ci sono recensioni
