Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
0 recensioni
Affidabilità
190 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 159%
FXCC1-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 521
Profit Trade:
1 170 (46.41%)
Loss Trade:
1 351 (53.59%)
Best Trade:
89.64 USD
Worst Trade:
-170.40 USD
Profitto lordo:
7 170.16 USD (23 455 pips)
Perdita lorda:
-6 384.72 USD (22 649 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (21.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.72 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
0.03%
Massimo carico di deposito:
14.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
1 214 (48.16%)
Short Trade:
1 307 (51.84%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
6.13 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-146.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-246.21 USD (9)
Crescita mensile:
-5.59%
Previsione annuale:
-67.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.57 USD
Massimale:
620.65 USD (40.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.46% (619.17 USD)
Per equità:
0.70% (2.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2456
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 795
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.9K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.64 USD
Worst Trade: -170 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +21.81 USD
Massima perdita consecutiva: -146.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
Non ci sono recensioni
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
