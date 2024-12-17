- Прирост
Всего трейдов:
2 603
Прибыльных трейдов:
1 205 (46.29%)
Убыточных трейдов:
1 398 (53.71%)
Лучший трейд:
89.64 USD
Худший трейд:
-170.40 USD
Общая прибыль:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Общий убыток:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
14.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
1 257 (48.29%)
Коротких трейдов:
1 346 (51.71%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
6.00 USD
Средний убыток:
-4.63 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-146.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-246.21 USD (9)
Прирост в месяц:
-7.73%
Годовой прогноз:
-93.83%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.57 USD
Максимальная:
620.65 USD (40.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.46% (619.17 USD)
По эквити:
0.70% (2.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2538
|USDJPY
|17
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|765
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|-1
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCAD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-114
|USDCHF
|-45
|GBPUSD
|-458
|AUDUSD
|-253
|EURGBP
|63
|XAUUSD
|9
|GBPJPY
|-32
|NZDCAD
|-190
|USDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCC1-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|6.75 × 63
|
ICMarketsSC-Live12
|8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
