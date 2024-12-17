СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Scalpwith20DD
Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
0 отзывов
Надежность
200 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 139%
FXCC1-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 603
Прибыльных трейдов:
1 205 (46.29%)
Убыточных трейдов:
1 398 (53.71%)
Лучший трейд:
89.64 USD
Худший трейд:
-170.40 USD
Общая прибыль:
7 234.40 USD (23 716 pips)
Общий убыток:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
0.03%
Макс. загрузка депозита:
14.91%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
1 257 (48.29%)
Коротких трейдов:
1 346 (51.71%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
6.00 USD
Средний убыток:
-4.63 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-146.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-246.21 USD (9)
Прирост в месяц:
-7.73%
Годовой прогноз:
-93.83%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.57 USD
Максимальная:
620.65 USD (40.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.46% (619.17 USD)
По эквити:
0.70% (2.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2538
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 765
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.8K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.64 USD
Худший трейд: -170 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +21.81 USD
Макс. убыток в серии: -146.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCC1-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
Нет отзывов
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.