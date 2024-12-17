- 成长
交易:
2 603
盈利交易:
1 205 (46.29%)
亏损交易:
1 398 (53.71%)
最好交易:
89.64 USD
最差交易:
-170.40 USD
毛利:
7 234.40 USD (23 716 pips)
毛利亏损:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
最大连续赢利:
11 (21.81 USD)
最大连续盈利:
131.72 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
14.91%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.22
长期交易:
1 257 (48.29%)
短期交易:
1 346 (51.71%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
6.00 USD
平均损失:
-4.63 USD
最大连续失误:
13 (-146.84 USD)
最大连续亏损:
-246.21 USD (9)
每月增长:
-7.73%
年度预测:
-93.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6.57 USD
最大值:
620.65 USD (40.83%)
相对跌幅:
结余:
77.46% (619.17 USD)
净值:
0.70% (2.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2538
|USDJPY
|17
|USDCHF
|11
|GBPUSD
|10
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|7
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|765
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|-1
|GBPUSD
|-5
|AUDUSD
|-3
|EURGBP
|1
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|0
|NZDCAD
|-1
|USDCAD
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.8K
|USDJPY
|-114
|USDCHF
|-45
|GBPUSD
|-458
|AUDUSD
|-253
|EURGBP
|63
|XAUUSD
|9
|GBPJPY
|-32
|NZDCAD
|-190
|USDCAD
|0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.
it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
