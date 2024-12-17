信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Scalpwith20DD
Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
0条评论
可靠性
200
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 139%
FXCC1-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 603
盈利交易:
1 205 (46.29%)
亏损交易:
1 398 (53.71%)
最好交易:
89.64 USD
最差交易:
-170.40 USD
毛利:
7 234.40 USD (23 716 pips)
毛利亏损:
-6 479.05 USD (23 027 pips)
最大连续赢利:
11 (21.81 USD)
最大连续盈利:
131.72 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
14.91%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.22
长期交易:
1 257 (48.29%)
短期交易:
1 346 (51.71%)
利润因子:
1.12
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
6.00 USD
平均损失:
-4.63 USD
最大连续失误:
13 (-146.84 USD)
最大连续亏损:
-246.21 USD (9)
每月增长:
-7.73%
年度预测:
-93.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6.57 USD
最大值:
620.65 USD (40.83%)
相对跌幅:
结余:
77.46% (619.17 USD)
净值:
0.70% (2.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2538
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 765
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 1.8K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +89.64 USD
最差交易: -170 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +21.81 USD
最大连续亏损: -146.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCC1-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
没有评论
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
