Anand Kumar Verma

Scalpwith20DD

Anand Kumar Verma
0 inceleme
Güvenilirlik
190 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 159%
FXCC1-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 521
Kârla kapanan işlemler:
1 170 (46.41%)
Zararla kapanan işlemler:
1 351 (53.59%)
En iyi işlem:
89.64 USD
En kötü işlem:
-170.40 USD
Brüt kâr:
7 170.16 USD (23 455 pips)
Brüt zarar:
-6 384.72 USD (22 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (21.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.72 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
0.03%
Maks. mevduat yükü:
14.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
1 214 (48.16%)
Satış işlemleri:
1 307 (51.84%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
6.13 USD
Ortalama zarar:
-4.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-146.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.21 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.59%
Yıllık tahmin:
-67.87%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.57 USD
Maksimum:
620.65 USD (40.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.46% (619.17 USD)
Varlığa göre:
0.70% (2.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2456
USDJPY 17
USDCHF 11
GBPUSD 10
AUDUSD 9
EURGBP 8
XAUUSD 7
GBPJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 795
USDJPY -2
USDCHF -1
GBPUSD -5
AUDUSD -3
EURGBP 1
XAUUSD 0
GBPJPY 0
NZDCAD -1
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.9K
USDJPY -114
USDCHF -45
GBPUSD -458
AUDUSD -253
EURGBP 63
XAUUSD 9
GBPJPY -32
NZDCAD -190
USDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.64 USD
En kötü işlem: -170 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +21.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCC1-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
8.67 × 15
We use multiple EAs and Time Filters. As we get backtest data, it will have a 20% Drawdown. Please Keep Patience; Patience is the key to trading results.

it is a Scalper System that is spread sensitive, Spread should be up to 7 points.
İnceleme yok
2025.01.06 12:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 1037 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.17 15:13
A large drawdown may occur on the account again
